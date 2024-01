Nadal otvoreno: Đoković nije imao potrebu to da radi

Dao je Rafael Nadal nedavno jedan opširan intervju za "El Pais" u kom je govorio o rivalstvu koje je imao sa Novakom Đokovićem i Rodžerom Federerom.

Tom prilikom Španac je poručio da je gledanje Federera kako igra kod njega budilo veće emocije nego što je to slučaj sa Đokovićevim partijama, a jedan dio iz tog intervjua posebno je privukao pažnju.

Tiče se razlike između Novaka, Rodžera i Rafe - gledajući iz ugla španskog tenisera.

''Svi smo se ponovo "izmislili", zato je postojalo ovo intenzivno rivalstvo. Uvijek smo iznenadili jedni druge sa Federerom. Đoković takođe, ali sa jednom razlikom gledajući i nas dvojicu: On je evoluirao svoju igru – šampioni to uvijek rade – ali nije imao potrebu da je razvija toliko kao mi. Nije zadobio toliko povreda. Jedina stvar koja ga je natjerala da poboljša igru bili su rivali, a ne fizički problemi. To je razlika'', istakao je Rafa.

Podsjetimo, Nadal se konačno vratio na teren u utorak i tom prilikom je savladao Dominika Tima za osminu finala Brizbejna, dok Đoković oko 10 časova danas igra četvrtfinale Junajted kupa protiv Aleksa de Minora.

