Nadal ponovo operisan, da li to znači kraj karijere saznaće na rođendan

Neobično je vidjeti da je Rolan Garos u punom jeku, a da na terenima Pariza nema Rafaela Nadala, čovjeka koji je ostao sinonim za ovaj turnir.

Španac, kojem je sutra 37. rođendan, po svemu sudeći, došao je pred sam kraj svoje karijere, a o tome svjedoči i nova operacija kojoj je podvrgnut u Barseloni.

Ovoga puta je operisao "veliki slabinski mišić", koji se nalazi u bočnom slabinskom području između kičmenog stuba i ruba male karlice.

Operacija je prošla, ali se rezultati tek očekuju ujutru, a sve je to objavio je putem Tvitera Stjuart Frejzer, novinar "Tenis korespodenta".

(Telegraf.rs)

Rafael Nadal undergoing surgery in Barcelona tonight on the left psoas muscle. Results to come in the morning (on his 37th birthday). pic.twitter.com/Ov4aNtCn2Q