Nadal ponovo prvi na ATP, Ðoković pao na 13. mesto

Španski teniser Rafael Nadal od danas je zvanično ponovo prvi na svijetu, nakon što, uprkos tome što nije igrao na Mastersu u Majamiju, sa vrha smijenio Rodžera Federera.

Federer je predao tron na ATP listi zbog rane eliminacije od Australijanca Tanasija Kokinakisa u drugom kolu turnira na Floridi, pa sada razlika između dva velika rivala iznosi 100 bodova u korist tenisera sa Majorke.

Treću poziciju drži Marin Čilić, na četvrtoj je Aleksander Zverev koji je smijenio Grigora Dimitrova, a iza su Huan Martin Del Potro, Dominik Tim, Kevin Anderson, Džon Izner koji je titulom u Majamiju skočio za osam mjesta.

Kada je riječ o srpskim teniserima, Novak Ðoković je nazadovao za jedno mesto i sada je 13. na svijetu, Filip Krajinović je ostao 27, Viktor Troicki 68, Dušan Lajović je skočio za čak 18 pozicija na 90, a tri koraka iza je Laslo Ðere.

Srbija u Top200 ima još trojicu tenisera, Janko Tipsarević je 152, Miomir Kecmanović 187, a Nikola Milojević 196.

