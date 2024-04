Nadal poražen, sa terena ispraćen ovacijama

Aleks de Minor se plasirao u osminu finala turnira u Barseloni.

Australijanac je bio bolji od bivšeg broja jedan Rafaela Nadala, te je na kraju slavio 7:5, 6:1.

Bio je to vjerovatno i posljednji meč Španca na turniru koji je osvajao 12 puta, a sa terena je ispraćem velikim ovacijama.

Ujedno, ovo je bio prvi trijumf De Minora na šljaci protiv Rafe i druga pobjeda u pet okršaja sa teniserom iz Manakora.

Jasna je bila ideja De Minora da pokuša da "šeta" rivala od početka meča.

Nije dozvoljavao Nadalu da se navikne na određeni ritam udaraca, miksovao je udarce, igrao česte skraćene lopte i Nadalu je trebalo da se navikne na sve.

Otuda je već u početnom gemu viđen brejk, potom je De Minor uspio da ga potvrdi i povede sa 2:0.

Imao je Australijanac veliku priliku i da dođe do novog brejka u trećem gemu, ali Nadal se izvukao i upisao prvi gem.

Nadala nije slušao bekhend u prvih nekoliko gemova, ali kada je smanjio broj grešaka sa te strane, De Minor se našao u problem, prenosi b92.

Na 3:2 Nadal je iskoristio drugu brejk loptu za izjednače je, 3:3, a potom je bez izgubljenog poena na svoj servis stigao do prvog vođstva u meču, 4:3.

Imao je Španac u narednom gemu 30:40 i priliku za novi brejk, ali De Minor je uspio da se izvuče i tako prekine mini seriju protivnika.

Na 4:5, De MInar kao da je pojačao ritam i snagu udaraca, Rafa se mučio da odgovori na to. Australijanac je stigao do 5:5, a onda maestralnim brejkom bez izgubljenog poena i do 6:5.

Uspio je da osvoji naredni gem i stigne do početnog seta i 7:5 posle 67 minuta igre.

Imao je De Minor odmah na startu drugog seta priliku da dođe do brejka, ali nije je iskoristio.

Nije ga to sputalo, sačekao je novu priliku i dočekao u trećem gemu i poveo sa 2:1, a potom ga je i potvrdio i poveo sa 3:1.

Kada je u narednom gemu Aleks iskoristio treću brejk loptu i poveo sa 4:1, bilo je jasno da je kraj meča blizu.

Australijanac je rutinski završio meč, nije ispustio veliku priliku i poslije novog brejka za 6:1 plasirao među 16 najboljih na turniru.

