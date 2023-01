Nadal potvrdio loše vijesti

Rafael Nadal se oglasio povodom povrede koju je zaradio tokom Australijan opena, kao i dužeg oporavka koji slijedi.

Španac je na Twitteru potvrdio loše vijesti i nakon svih obavljenih testova objavio da mu predstoji dva mjeseca pauze.

Sada ga čekaju odmor i antiinflamatorna fizioterapija.

"Danas sam bio u 'Tecknon Tennis' klinici u Barseloni, gdje sam obavio nekoliko testova. Svi rezultati testova iz Melburna su potvrđeni i sve ostaje isto. Nastaviću sa tretmanom kao i do sada i za tri nedjelje ću uraditi nove testove", napisao je Nadal.

On je na Australijan openu branio titulu, ali je u drugom kolu poražen od Amerikanca Mekenzija Mekdonalda u tri seta (6:4, 6:4, 7:5).

Tokom drugog seta se požalio na povredu, tražio medicinski tajm-aut i potom potvrdio da ima povredu, prenosi b92.

Hoy he estado en la Clínic Tenis Tecknon de Barcelona dónde me han realizado unas pruebas. Se confirman los resultados de Melbourne y los plazos siguen siendo los mismos. Establecido los tratamientos a seguir y en 3 semanas me realizarán nuevas pruebas para ver la evolución