Nadal se najvjerovatnije na teren vraća na Australijan openu

Rafael Nadal bi mogao da se vrati na teren početkom naredne godine na Australijan openu, izjavio je stric španskog tenisera Toni Nadal.

Nadal je van terena od januara, pošto je povrijedio mišić lijeve noge na Australijan openu. On je posljednji meč odigrao 18. januara u drugom kolu Australijan opena, kada je poslije tri seta poražen od američkog igrača Mekenzija Mekdonalda.

"Rafa je dobro, oporavlja se. Oporavak ide po planu i za sada nema nikakvih problema. Rafa trenira na terenima svoje akademije na Majorci i čeka početak naredne sezone. Ukoliko sve bude kako smo planirali i ne dođe do nekih nepredviđenih okolnosti, on bi trebalo da se vrati na teren na Australijan openu 2024. godine. To je njegova želja", istakao je Toni Nadal za sajt Eldesmarke, prenosi Tanjug.

Rafael Nadal je u karijeri osvojio 22 grend slem titule. On je ranije najavio da bi zbog niza teških povreda naredne godine mogao da završi igračku karijeru.