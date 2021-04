Nadal spasio meč loptu i 12. put slavio u Barseloni

Španski teniser Rafael Nadal osvojio je ATP turnir kategorije 500 u Barseloni.

Poslije tri i po sata borbe, savladao je Stefanosa Cicipasa nakon tri odigrana seta – 6:4, 6:7, 7:5.

Nadal je osvojio 12. titulu u Barseloni, a Cicipas je doživio prvi poraz na šljaci ove sezone.

Stefanos Cicipas je do finala Barselone stigao bez izgubljenog seta na šljaci ove sezone, poslije osvajanja Mastersa u Monte Karlu i "čišćenja" svojih protivnika do finalnog meča u Španiji.

Imao je brejk prednosti na startu protiv Nadala i brejk loptu na 3:1, koju nije iskoristio.

Nadal je podigao nivo igre i ubrzo došao do izjednačenja. "Slomio" je Cicipasa pri rezultatu 5:4, kada je Grk servirao za ostanak u setu i napravio brejk, kojim je poveo u setovima.

I na startu drugog seta je Cicipas imao brejk i ponovo se desila ista situacija – Nadal podiže nivo igre i preokreće rezultat.

Zamalo da bude isti scenario – Rafa je imao dvije meč lopte pri rezultatu 5:4, ali se izvukao Grk i izjednačio na 5:5.

Veliku šansu propustio je Cicipas u 11. gemu.

Imao je 0:40 i tri brejk lopte na servis Nadala, ali nije iskoristio nijednu i ponovo je morao da servira za ostanak u meču.

Set je otišao u taj-brejk, gdje je Nadal vodio sa 4:2, ali je Cicipas zaigrao sjajno i preokrenuo rezultat na 6:4 i tako je došao do dvije set lopte.

Nadal se vraća na 6:6, ali gubi svoj servis u 13. poenu i Cicipas ipak koristi treću set loptu i dolazi do izjednačenja.

U trećem setu nismo vidjeli nijednu brejk loptu, sve do devetog gema, kada je Cicipas došao do meč lopte i to na drugi servis Nadala.

Nekako se izvukao Rafa, preokrenuo gem i izjednačio na 5:5. U narednom gemu, Nadal brzo dolazi do 15:40 i dvije brejk lopte, koje neutrališe Cicipas, ali Španac zatim dolazi do nove brejk lopte. I nju je neutralisao Cicipas, ali četvrtu nije uspio.

Nadal je odlično odigrao na drugi servis Grka i došao do vođstva od 6:5.

Odservirao je za pobjedu i i slavio poslije tri sata i 35 minuta borbe.

Ovo je bio najduži meč na ATP turu ove godine – ne računajući Gren slemove.

(B92)