Nadal u sukobu sa lokalnim vlastima: Žele da mi ukaljaju ime

Prvi teniser svijeta Rafael Nadal poslao je otvoreno pismo medijima u Manakoru zbog "nepravednih napada na njega i njegovu tenisku akademiju".

Najbolji španski sportista svih vremena razočaran je stavom i ponašanjem lokalnih vlasti.

"Kao i svaku osobu, boli me kada dobijete neopravdane i klevetničke napade, a sve samo da bi se ukaljalo moje ime. Mogao bih da dodam još mnogo toga, zbog čega sam dugo ćutao, ali ne želim kontroverzu. Samo želim da izrazim bol i razočaranje", napisao je Nadal u pismu.

Osvajač 19 grend slem trofeja našao se na meti kritika i zbog toga što je navodno imao privilegije za svoj brod u Marini Porto Kristo.

"Povrijedilo me je što me je gradonačelnik Manakora optužio da živim 'van opštine'. Vjerovatno postoje ljudi koji ne vole na kakav način predstavljam Manakor širom svijeta, ali nema sumnje da sam se trudio da to radim na najbolji mogući način. Uvijek sam tu bio za Manakor", dodao je u pismu.

Nadal ističe da su mu Manakor i Porto Kristo sve na svijetu.

"Tu živim, treniram, tu mi živi porodica, prijatelji... Svaki dan provodim ovdje."

Španac je pričao i o akademiji koju drži zajedno sa stricem Tonijem, dugogodišnjim trenerom.

"Nudili su nam da otvorimo akademiju u mnogim dijelovima sveta, ali ja sam uvijek bio jasan da želim da je otvorim u Manakoru."

Na optužbe da dobija privilegije kaže:

"Da, osjećam se privilegovanim budući da je parlamentarna većina na demokratski način izglasala da je ovaj strateški projekat (akademija tenisa) za Majorku mnogo bolji ako bi se sproveo dok sam ja aktivan teniser, jer bi se povećalo interesovanje. Uvijek sam zbog toga bio zahvalan."

Nadal je srećan što u njegovoj akademiji radi više od 300 ljudi.

"Akademija je takođe dala prioritet lokalnim kompanijama koje mnogo toga proizvode što nama koristi u akademiji. Takođe, dodjeljujemo stipendije talentovanoj deci sa Majorke i pomažemo lokalnim sportskim i nesportskim entitetima."

Balearski parlament je 2012. godine doneo zakon o urbanističkom razvoju, zelenoj površini, parkingu... a koji je 2018. godine malo izmijenjen.

"Želim da ispunim sve obaveze jer je to dužnost mene kao građanina. Dvanaestog novembra smo optuženi da ne plaćamo porez na imovinu, kao i da se u akademiji osjeća zadah od đubreta, što je potpuno netačno", zaključio je Nadal u pismu.