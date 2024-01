Nadala četiri sekunde u toaletu koštale rigorozne sudijske odluke

​Rafael Nadal se nakon godinu dana vratio tenisu i uspješno prošao prve dvije prepreke na ATP turniru u Brizbejnu. Osim igrom oduševio je i svojim javnim nastupom. ​U osmini finala je pobijedio Australijanca, Džejsona Kublera sa 6:1, 6:2 i tokom cijelog meča je izgledao impresivno.

Nadal je u jednom trenutku zatražio pauzu kako bi otišao u toalet. Kako je nakon susreta rekao bila je velika vlaga i imao je potrebu presvući se. Doslovno je dotrčao na teren kada mu je glavni sudija susreta dao opomenu zbog kašnjenja četiri sekunde.

"Mogao mi je progledati i kroz prste te četiri sekunde", rekao je Rafa u intervjuu kojeg je dao neposredno nakon pobjede na terenu.

Španac je dodao:

"Bilo je čudno, znam da imam pet minuta. Ovdje je vrlo vlažno. Poprilično je nezgodno, moramo sam promijeniti svu odjeću. Zvali su me da me upozore da imam tri minute pa dvije, pa pola minute. Izašao sam u pravo vrijeme, ali mi je možda momak koji je bio u mojoj pratnji nešto kanije od sudije rekao koliko još imam vremena, pa me je kada sam stigao arbitar informisao da sam zakasnio četiri sekunde. Probaću i to popraviti u 2024.", rekao je raspoloženi Rafa.

Naglasio je kako je srećan za svaki novi susret kojeg igra i da je prezadovoljan igrom i činjenicom da se uspješno vratio tenisu.

"Vratio sam se nakon dugo vremena i osjećam da sam konkurentan. To je ono što želim."

U jednom trenutku intervjua je pogledao na sat i rekao da nije siguran koliko će još trajati pres konferencija i hoće li stići prije odlaska na spavanje vidjeti budnog sinčića, prenosi "Tportal".

