Nadalov navijač bi da "napakuje" doping aferu Đokoviću

Italijanski teniser Janik Siner bio je dva puta pozitivan na doping testu tokom ovogodišnjeg Indijan Velsa, ali se bez posljedica nesmetano takmičio dok ATP nije saopštio da je "oslobođen optužbi" za koje niko nije ni znao da postoje.

To je dovelo do mnogih pitanja u tenisu, povela se diskusija o tome da li su oni u vrhu privilegovani u odnosu na slabije rangirane igrače, dok je istovremeno dovelo i do "rata" na društvenim mrežama.

U pokušaju da obrane Sinera, kao i ostale svoje omiljene teniser, neki navijači su otišli toliko daleko da su i Novaka Đokovića upleli u doping skandal. Tako je objava jednog navijača Rafaela Nadala, u kojoj tobože iznosi "dokaze" da je Nole koristio nedozvoljene supstance, pregledana više od 20 miliona puta na društvenoj mreži X.

U pitanju je niz od 17 stavki sa video snimcima koje Nadalov navijač interpretira kao dokaze dda je Đoković koristio nedozvoljena sredstva a otišao je toliko daleko da je Noleta uporedio sa Lensom Armstrongom, najdopingovanijim sportistom u istoriji.

"Dnevni podsjetnik da je Novak Đoković najsumnjiviji slučaj dopinga koji je sport video..", stoji na početku čitavog niza lažnih informacija. Uz to je priložen snimak sa polufinala Australijan opena 2012. između Mareja i Đokovića: "Kamera je uhvatila Novaka Đokovića kako suši lice peškirom, a zapravo je pio svoj magični napitak".

Daily reminder that Novak Djokovic is the biggest doping suspect the sport has ever seen. A thread 1. Novak Djokovic v Andy Murray - Australian Open 2012 Semifinal. A camera catches Novak Djokovic pretending to dry his face with a towel, but he was drinking a magic potion. pic.twitter.com/Y47m1rUPLH