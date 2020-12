Nadalu sportska nagrada lista "As" za 2020.

Rafael Nadal, drugi teniser svijeta, poslije priznanja koje je dobio od Grada Madrida za humanitarni doprinos u 2020. ovenčan je još jednim priznanjem.

Španski teniser je dobio sportsku nagradu lista "As", takođe za doprinos na humanitarnom planu, ali i za rezultate ostvarene u ovoj sezoni, prenosi B92.

Nadal je poslije pauze od šest mjeseci tokom pandemije virusa korona, osvojio 13. trofej na Rolan Garosu i tako stigao do svog 20. grend slem trofeja.

Time se izjednačio sa velikim rivalom Rodžerom Federerom, koji u 2020. nije igrao od završetka Australijan opena.

Osim Nadala, laureati na gala ceremoniji lista "As" u Madridu bili su i golman Iker Kasiljas, Karlos Sainz i Đoan Mir.

Nagrađen je i fudbalski klub Sevilja, koja je po šesti put osvojila trofej Lige Evrope, dok je priznanje posthumno dodijeljeno i Majklu Robinsonu, bivšem fudbaleru i poznazom TV komentatoru, koji je u aprilu izgubio višegodišnju borbu sa kancerom.

Rafael Nadal and Iker Casillas during the award ceremony of 'Premios AS del Deporte 2020' at the Royal Theater in Madrid (efe) pic.twitter.com/y6bH4wttkv