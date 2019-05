Nadalu titula u Rimu, Novak "igrao" samo drugi set

Španski teniser Rafael Nadal osvojio je dans titulu u Rimu nakon što je u finalu savladao najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića.

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković nije uspio da veže titule u Madridu i Rimu. U finalu na Foro Italiku poražen je od Rafaela Nadala, 6:0, 4:6, 6:1. Niko u istoriji tenisa nije odigrao više zvaničnih međusobnih mečeva od njih dvojice, ovo im je bio 54. okršaj, a Đoković poslije ovog poraza u pobjedama vodi sa 28:26.

Takođe, ovo im je bilo deveto odmjeravanje snaga na Foro Italiku, Nadal u pobjedama vodi sa 5:3. Takođe, ovo je bilo njihovo peto finale u Rimu, skor je 3:2 za Španca.

0:6, 6:4, 1:6 - Kraj! Rafa je šampion Rima

Kraj meča! rafael Nadal pravi i treći brejk u ovom setu, koristi prvu meč loptu. Novak nije uspio da prebaci lopticu na stranu protivnika, ona je završila u mreži. Meč je trajao dva sata i 26 minuta. Španski teniser je osvojio 34. masters trofej, po onom što je prikazao danas i tokom cijele nedjelje apsolutno zasluženo.

0:6, 6:4, 1:5 - Nadal ne griješi

Rafa je odservirao uspješno u ovom gemu, uradio je što je želio, potvrdio brejk i treba mu samo gem do pobjede i 34. masters titule.

0:6, 6:4, 1:4 - Novi brejk Nadala, da li se bliži kraj?

Napravio je sada Nadal veliki korak ka tituli u Rimu. Uspio je da napravi novi brejk, povede sa 4:1 i Novak sada ima sve manje izgleda da poslije Madrida osvoji pehar i u Rimu. Španac je sve bliži trećoj rimskoj pobjedi u finalima sa Novakom.

0:6, 6:4, 1:3 - Španac ne popušta

Novi gem za Španca koji ne popušta na svoj servis. Imao je Novak svoje prilike, osvojio je jedan poen, ali Nadal ne dozvoljava da se za njega iskomplikuje situacija. I dalje drži taj brejk prednosti.

0:6, 6:4, 1:2 - Novak dobio gem, važno je da se smiri

Uspio je Novak poslije velike borbe da dobije ovaj gem i tako prekine mini seriju Španca. Bilo je dosta problema, ali na kraju, Novak je smanjio na 1:2 i sada je najvažnije da se smiri i pokuša da dođe do brejka.

0:6, 6:4, 0:2 - Nadal potvrdio brejk

Žestok gem, mnogo borbe, ali drop-šot je opet izdao Đokovića. Nadal je uspio da potvrdi brejk i na dobrom je putu da dođe do pobjede i titule. Ali, Novak je pokazao da je opet u meču i da je sve moguće.

0:6, 6:4, 1:0 - Nadal pravi brejk, Novak polomio reket!

Kakav gem! Velike, velike prilike je Novak propustio da osvoji početni gem koji je imao nekoliko izjednačenja. Konačno, Nadal koristi priliku da dođe do brejka, a Novak je iz bijesa polomio reket!

0:6, 6:4 - Brejk i set za Novaka!

Konačno! Novak je uspio da dođe o brejka koji ujedno znači i osvajanje drugog seta. Zaslužio je Novak boljom igrom u ovom setu da dođe do izjednačenja. Uspio je da iskoristi prvu brejk i set loptu i tako produži neizvjesnost oko pobjednika. Bravo Novače!

0:6, 5:4 - Novak ponovo spasao brejk loptu!

Opet je Nadal stigao do prilike za brejk, ali svjetski broj jedan je veliki borac. Uspio je Novak da neutrališe i tu opasnost i dobije potom dva poena u nizu za 5:4.

0:6, 4:4 - Rafa miran, ali Noletov smeč...

Imao je Novak šansu u ovom gemu, na 30:15 imao je priliku da smečom dođe do poena, ali kao i jednom u početnom setu, poslao je lopticu u mrežu! Nadal je dobio gem i sad je važan momenat u setu.

0:6, 4:3 - Novak spasao tri brejk lopte!

Na 0:30, sjajan poen, ali i velika greška Đokovića, smeč je završio u mreži. Tri brejk lopte za Nadala, Španac nije iskoristio prvu, poslao je lopticu u aut, potom je Nadal pogrešio još dva puta i tako je Đoković neutralisao sve tri brejk prilike za protivnika. Potom vezao dva poena za 4:3!

0:6, 3:3 - Nadal ne paniči

Nadal je ipak uspio da odoli u svom gemu. Moraće Đoković da potraži drugu priliku za brejk. Sada je najvažnije da izdrži na svom servisu i ne dozvoli protivniku da u finiš seta uđe sa velikom prednošću brejka.

0:6, 3:2 - Đokovićev servis gem "sa nulom" Odličan je Novak na servisu. Konačno igra onako kako želi, sigurno servira i rezultat svega je da Nadal ne dobija prilike za brejk. Novak je dobio sva četiri poena u ovom gemu. Sad mora naći način kako da dođe do željenog brejka.

0:6, 2:2 - Novak ne koristi brejk priliku

I rafa je počeo da griješi, to Novaku daje veću šansu. Uspio je Novak da dođe do 30:30, potom je napravio grešku pri laganom udarcu, a poslije sjajnog riterna, pogodio je forhend paralelu iz trka za izjednačenje. Najneizvesniji gem na servis Nadala do sada. I konačno, poslije odlično konstruisanog poena, stigao je do prve brejk lopte u meču! Međutim, Rafa se izmakao na forhend u narednom poenu, pogodio paralelu za novo izjednačenje. Pogrešio je Đoković na riternu dva puta, izvukao se Španac, ali ovaj gem je ohrabrenje za Novaka.

0:6, 2:1 - Novak je konačno u meču

Da! To je ono što se očekivalo. Đoković kao da polako dolazi do svoje igre, odigrao je još jedan dobar gem. Rafa je uspio da osvoji dva poena, ali Novak je završio sve odličnim volej udarcem. Sa tribina se ori, "Nole, Nole!"

1:1 - Nadal siguran

Rafa je dobio prvi gem na svoj servis u ovom setu. Nadamo se da ćemo gledati daleko veću borbu nego u prvom setu koji je protekao u potpunosti u dominaciji "kralja šljake".

0:6, 1:0 - Konačno, gem za Novaka!

Da li je ovo početak meča za Novaka? Odigrao je konačno jedan sjajan gem, pogodio tri as servisa i dobio prvi gem u meču.

0:6 Kakav nastup Nadala!

Nevjerovatno igra Nadal danas, ali Novak je iscijeđen kao limun. Dobio je Španac novi gem, i set sa nulom, prvi put poslije 142 seta koji su odigrali. U prethodna 53 okršaja nikada nijedan teniser nije dobioi set "sa nulom". Novak je u opasnosti da mu se tako nešto dogodi.

0:5 - Nadal brutalan, pravi novi brejk Na 15:15 uslijedio je prvi as na meču Novaka Đokovića. Međutim, intenzitet igre Nadala je zastrašujući, Novak se muči da to isprati, sve ide kako želi teniser iz Manakora. Novaku ne ide ni drop-šot, pokušava sve, ali ne nalazi rješenje. Nova brejk lopta za Španca, ali ne koristi je, Đoković je pogodio smeč. Izvukao je Nadal gotovo izgubljen poen, Novak je poslao lopticu u mrežu iz bekhenda, ali je potom naredna bekhend dijagonala bila neodbranjiva za novo izjednačenje. Imao je Đoković šansu da dobije gem, ali Nadal je to spriječio, a onda došao do treće brejk lopte fenomenalnim forhendom. Izvukao se Novak ponovo, poslije kik servisa, Nadal nije bio precizan. Dug gem, Nadal je kasnije konačno uspio da načini brejk i povede sa 5:0. 0:4 - Nadal se ne zaustavlja Problemi se nastavljaju. Novak nikako ne uspijeva da uhvati ritam, Nadal niže poene i sve je bliži osvajanju početnog seta.Na 40:15 konačno je proradio Novakov ritern, ali je naredni bio neprecizan, Španac je poveo tako sa 4:0. @RafaelNadal breaks twice! He leads Novak Djokovic 3-0 after 15 minutes. | #ibi19 pic.twitter.com/Ifss6JBNuz — ATP Tour (@ATP_Tour) May 19, 2019

0:3 - I drugi brejk za Nadala

Osam poena zaredom je dobio Nadal od prvog do trećeg gema. Novak je uspio da prekine niz, ali je potom zakasnio na udarac i poslao lopticu u mrežu. Čini se da se u Novakovoj igri osjeća umor poslije velike borbe i dva i po sata igre u polufinalu protiv Dijega Švarcmana. Lako je Nadal došao do 15:40 i dve brejk lopte, a onda je Novak spasao prvu dobrim servisom. Pokušao je potom "balonima" da promijeni ritam igre, ali ni tu nije bio problem za Nadala, forhend vinerom napravio je drugi brejk.

0:2 - Gem za Španca bez izgubljenog poena

Prepoznatnljiva Nadalova igra, snažni i precizni udarci sa osnovne linije, jak tempo. Gem bez izgubljenog poena, savršen start za Španca.

0:1 - Nadal napravio brejk na početku

Novak je izabrao da servira na početku. Nadal je već u prvih nekoliko poena zapretio forhendima, a na 30:30 posle duge razmene, odigrao je Španac sjajan drop šot viner. Prvu brejk loptu nije iskoristio, Novak je potom stigao bekhend paralelom do prednosti, ali u narednom poenu greši iz forhenda, po paraleli. Opet je Nadal skratio loptu, došao do nove brejk šanse. Pogrešio je Novak, Nadal je načinio brejk već na startu.

Kako se to popularno kaže – knjiga je spala na dva slova. Na Novaka Đokovića i Rafaela Nadala. Njih dvojica će "ukrstiti koplja" u finalu ATP turnira u Rimu, koji je na programu od 16 časova.

Đoković je imao izuzetno zanimljiv četvrtfinalni duel sa argentinskim teniserom Huanom Martinom del Potrom, da u polufinalu morao da savlada prilično motivisanog Dijega Švarcmana i sada pred sobom ima velikog rivala, Rafaela Nadala, kao posljednju prepreku pred osvajanje ATP turnira u Rimu.

"On je moj najveći rival svih vremena, sigurno. Imao sam toliko mečeva protiv njega i mislim da imamo najduže rivalstvo u istoriji tenisa. Svaki put kada igramo jedan protiv drugog to je vrlo uzbudljivo i izazov je neverovatan", rekao je Novak Đoković.

Španski teniser je na posljednja četiri turnira ispadao u polufinalima, a vjerovatno ga najviše peče prošlonedjeljni poraz u polufinalu Madrida, kada ga je eliminisao Stefanos Cicipas, pred domaćom publikom.

Nadalu će ovo biti 50. Masters 1000 finale i do sada je ostvario 33 pobjede i 16 poraza i sada će naspram sebe imati velikog rivala i veliku prepreku pred osvajanje titule na omiljenoj podlozi.

"Glavna stvar je da igram bolje. Za mene, glavna stvar je prilika da igram protiv velikog igrača. Ovo je još jedan test za mene i nadam se da ću biti spreman za dobru borbu. Mi smo veliki rivali i ovo će biti naporan meč", rekao je Rafael Nadal.

