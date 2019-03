Najbizarniji as ikad odserviran

Bizaran detalj na jednom teniskom meču vidjeli smo na čelendžeru u Džuhaiju, kada je Slovenac Blaž Rola odservirao as kakav se rijetko viđa.

Rola je prošao u osminu finala turnira u Džuhaiju pobjedom nad Francuzom Baptistom Krepetomo od 2-1 u setovima, a bizaran momenat delio se neposredno prije završetka duela.

Poslije nekoliko burnih momenata koje su imali glavni sudija meča, Rola i Krepat, Slovenac je uspio da napravi odlučujući brejk i dođe u priliku da servira za pobjedu od 7:5.

Rola je imao 15:0, da bi zatim odservirao as, ali ne bilo kakav. On se pripremio za početni udarac i lopticu poslao u polje protivnika, koji se nalazio na totalno drugoj strani terena. Bizarno, u najmanju ruku, a još bizarnije je što je sudija dodijelio poen Roli i nije želeo da ga ponovi.

Cijela zbrka je počela nekoliko gemova ranije, kada su u svađu ušli Krepat i sudija. Francuz je zvao supervizora, koji je sišao na teren i ponovio poen u kojem je, navodno, Krepat bio oštećen.

Rola i Krepat su razmijenili nekoliko žustrih riječi, a prema nezvaničnim informacijama Slovenac ga je i nazvao "id**tom" zbog neprikladnog ponašanja na terenu, pa zato ne bi smjela da začudi čvrsto stegnuta pesnica Blaža i proslavljanje kontroverznog asa.

Da bi cijela situacija bila još bizarnija, poslije prvog videa u kojem je Rola odservirao as za 30:0, u naredom poenu francuski teniser opet nije bio spreman za poen. Rola je odservirao, zabilježio as, ali ovoga puta sudija je zahtijevao da se poen ponovi.

Rola je taj izuzetno kontroverzni gem dobio i plasirao se u osminu finala čelendžera u Kini.

