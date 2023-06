Najveći Đokovićev protivnik čestitao: 23 je broj o kojem je bilo nemoguće razmišljati

Novak Đoković se u finalu Rolan Garosa sastao sa Kasperom Rudom, slavio je u setovima sa 3:0 i ispisao istoriju postavši prvi igrač "bijelog sport" koji je osvojio 23. Grend slem naslov, pretekavši tako i Rafu Nadala koji u svojim vitrinama ima 22 takva pehara.

Nadal je bio jedan od prvih koji je čestitao svom najvećem protivniku.

Španac je na svom Twitter nalogu napisao:

"Puno čestitki na ovom nevjerojatnom postignuću #DjokerNole. 23 je broj o kojem je prije samo nekoliko godina bilo nemoguće razmišljati, a ti si uspio! Uživaj sa svojom porodicom i timom!"

Many congrats on this amazing achievement @DjokerNole 23 is a number that just a few years back was imposible to think about, and you made it! Enjoy it with your family and team!