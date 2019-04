Najveći preokret u istoriji tenisa? 6:0, 5:0 i meč lopta

Na teniskom turniru ITF kategorije u Sanderlendu viđen je jedan od najvećih, ako ne i najveći preokret u istoriji tog sporta.

Britanka Tara Mur bila je pred porazom u prvom kolu – gubila je sa 6:0, 5:0, ali je uspjela da napravi nestvaran preokret i dođe do pobjede.

Mur je pobijedila Francuskinju i trećeg nosioca Džesiku Ponše, na kraju rezultatom 0:6, 7:6, 6:3.

Britanska teniserka je bila pred popularnim "biciklom" i porazom od 6:0, 6:0, s obzirom da je Ponše imala i meč loptu, ali nije odustajala, borila se i na kraju odigrala meč koji će pamtiti do kraja života.

Ona je vrlo moguće najveći preokret u istoriji tenisa prokomentarisala sa "Nikada nisam ni sumnjala".

Mur će se u drugoj rundi ITF turnira u Sanderlendu boriti sa boljim iz duela između Nejmice Jane Morderger i Rumunke Elene-Teodore Kadar.

This is how close @TaraMoore92 was to getting double-bagled today VS Ponchet...Saves the MP and wins in three sets.Match point saved with a net cord winner on the line, talk about EPIC. (GIF via TF) pic.twitter.com/k7O1wIwFbB