Najzgodnija žena svijeta ukrala svu pažnju na Vimbldonu (FOTO)

Među brojnim poznatim facama u publici na Vimbldonu bila je juče i poznata pjevačica Nikol Šerzinger, koja već godinama nosi titulu jedne od najzgodnijih žena na svijetu.

U Londonu je bila prava atrakcija kada se pojavila u savršenoj bijeloj haljini koja je isticala njenu sjajnu figuru i naglašavala bujno poprsje.

Nicole Scherzinger at AELTC At The Wimbledon Championships 2024#NicoleScherzinger @NicoleScherzy Via Stuart C. Wilson/Getty Images pic.twitter.com/EslDiA84rC