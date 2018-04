Namještanje u tenisu, najviše korupcije na nižim nivoima

'Cunami' korupcije je zahvatio niže nivoe tenisa, piše u dugo očekivanom izvještaju o korupciji u tenisu, a prenosi BBC.

Nezavisna komisija za razmatranje nije našla dokaz o zataškavanju najvećih teniskih organizacija ili Teniske Jedinice za Integritet (TIU).

Izvještaj je takođe pokazao da najbolje rangirani teniseri nisu bili uključeni u bilo kakve malverzacije.

Sastavljanje ovog izvještaja je koštalo između 15-20 miliona funti, a intervjuisano je više od 100 igrača.

U izvještaju piše da postoji veoma značajan problem sa korupcijom na srednjim i nižim nivoima tenisa, pogotovo u muškom dijelu takmičenja.

Pronađeni su neki dokazi o postojanju problema na višim nivoima, kao što su Grend slemovi i Mastersi, ali ti dokazi ne predstavljaju široko rasprostranjen problem u elitnom profesionalnom tenisu.

Jedan poslovođa kladionice kaže da je situacija veoma mračna, a da sezona namještanja mečeva u tenisu traje od oktobra pa do kraja godine i da u prosjeku ima dva do tri namještena meča dnevno na ITF turnirima.

Izvještaj predlaže ukidanje bilo kakvog sponzorisanja od strane kladionica, a pogotovo na turnirima. Takođe, piše da je istraživanje na Grend slemovima bilo nedovoljno, kao i da su druga istraživanja bila neznačajna i neprikladna.

Izvještaj je sproveden sa više od 100 igrača, kako muškaraca tako i žena, i urađeno je 3200 anketa na turnirima svih kategorija.

Takođe su uzete izjave od više od 200 značajnih aktera u profesionalnom tenisu, uključujući i vodeće ljude sporta, organizatore turnira i kladionice.

