Naomi Osaka napisala emotivno pismo Kobiju Brajantu

Japanska teniserka Naomi Osaka bila je posebno inspirisana Kobijem Brajantom, kog je doživljavala kao mentora.

Razvio je Kobi prijateljstvo sa Naomi, potvrdivši da za njega ne postoje sportske granice.

Volio je i košarku i tenis, družio se i sa Novakom Đokovićem, koji se emotivno oprostio.

Nešto slično učinila je i Osaka, koja je priznala da je jedva i sročila oproštajno pismo, prenosi "Telegraf.rs".

"Hej... Ne znam stvarno šta da radim pa ti pišem ovo pismo. Hvala ti što si bio ti. Hvala ti što si svuda inspirisao ljude, nisi ni svjestan do koliko si srca stigao. Hvala ti što si bio dovoljno skroman da se ne ponašaš kao velikan kakav jesi. Hvala ti što si brinuo i provjeravao kako sam poslije teških poraza. Hvala ti za potpuno neobavezno pisanje 'jesi li OK', jer si znao koliko sam sj... u glavi ponekad. Hvala ti što si me naučio mnogim stvarima u tako kratkom periodu koliko sam imala sreće da te poznajem. Hvala ti što postojiš. Uvijek ćeš biti moj veliki brat, mentor, inspiracija, volim te", bila je poruka teniserke na društvenim mrežama.