Napad na Nadala: "Da je neko to uradio, odmah bi ga optužili za doping"

Gijom Martan, poznati francuski biciklista, indirektno je optužio Rafaela Nadala za doping.

Martan je burno reagovao nakon što je Nadal osvojio 14. titulu na Rolan Garosu pobijedivši Kaspera Ruda u finalu sa 3-0 u setovima.

Francuz se osvrnuo na izjavu Nadala u kojoj je priznao da je primio veliki broj injekcija u stopalo kako bi ga "umrtvio" i došao do stanja da se bori u Parizu.

"To što je Nadal uradio je nemoguće za bicikliste i to je meni normalno. Mi ako smo povrijeđeni ili bolesni ne možemo da trčimo, ne takmičimo se i to mi zvuči kao normalna stvar iz nekoliko razloga. Prvo, zbog zdravlja sportiste. Na duge staze ne znam koliko je to dobro po Nadalov zglob, a takođe, lijekovi - a posebno injekcije - nemaju ljekovito djelovanje i sigurno mogu da utiču na performans, ili da čak unaprijede nečiji performans. Zbog toga meni djeluje da je ovo bilo na granici", izjavio je Martan za "Ekip".

Biciklizam je 2011. godine uveo pravilo "bez igli" i ono što je Rafa uradio na Rolan Garosu u tom sportu ne bi bilo moguće.

"Da je biciklista uradio isto, čak i da to nije zabranjeno, svi bi krenuli da ga optužuju da je dopingovan. Tu je takva kulturološka pozadina zbog raznih klišea koji su vezani za biciklizam", objasnio je Martan.

Martan je uporedio Nadalovu situaciju s onim s čime je minule sezone bio suočen švedski as Zlatan Ibrahimović.

"Ljudi se dive Nadalu zbog toga kako je izdržao jake bolove. Vjerujem da je i Zlatan Ibrahimović pričao o injekcijama koje je primao u koljeno. Njih zbog toga nazivaju herojima jer trpe velike bolove, ali oni u stvari koriste supstance kako bi izdržali bolove i, ponavljam, dolaze do samih granica. Pobjednik u biciklizmu, na Turu, čak iako ništa ne uradi - biće optužen za doping", podvukao je 28-godišnji francuski biciklista.

