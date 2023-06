Naslovna strana "Ekipa" u Đokovićevu čast: "Sa zemlje na mjesec" (FOTO)

Ugledni francuski sportski list "Ekip" fantastičnom naslovnom stranom nakon trijumfa Novaka Đokovića na Rolan Garosu praktično je proglasio srpskog tenisera za najboljeg u istoriji.

"De La Terre, A La Lunne", u prevodu "Sa zemlje na mjesec" piše na naslovnoj strani uz ogromnu Đokovićevu fotografiju koji leži na pariskoj šljaci nakon osvajanja Rolan Garosa.

Naslov je podsjećanje na roman čuvenog francuskog pisca Žila Verna iz 1865. godine "Sa zemlje na mjesec", gdje glavni likovi pokušavaju da pošalju čovjeka u svemir.

Skoro vijek i po kasnije, Đoković je, kad je tenis u pitanju, iznad svih (na mjesecu).

Djokovic: 'From the Earth to the Moon' The cover of tomorrow's L'Équipe, inspired from the 1865 novel by Jules Verne pic.twitter.com/qOnoUshoVV