Nasmijanom Novaku uručen pehar, dokaz za ono što smo svi znali

Najboljem teniseru svijeta, ali i svih vremena, Novaku Đokoviću dodijeljen je trofej koji se tradicionalno dodjeljuje igračima koji sezonu završe na prvom mjestu.

Ovo je Novakov osmi put da godinu završava na teniskom tronu, a prije ove godine to je još uspio u sezonama – 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020 i 2021.

Prvi pratioc u ovoj kategoriji je Pit Sampras koji šest puta ovo postigao, dok su Federer i Nadal stali na pet puta.

Ending an incredible season as the year-end World No. 1 for the 8th time @DjokerNole | #NittoATPFinals pic.twitter.com/DrTVZ1n7ef