Navijači okupirali Novaka (VIDEO)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković nalazi se na Vimbldonu, gdje se priprema za početak Grend slema na travi.

Đoković je odigrao i dva trening meča, prvo protiv Janika Sinera, a onda i protiv Danila Medvedeva, a kako to obično bude gdje god se pojavi, Novak je izazvao veliku špažnju teniskih fanova.

Tako su u kompleksu Vimbldona navijači napravili pravi haos zbog Novaka, koji je imao vremena za svakoga od njih, i dijelio je autograme i fotografisao se sa svima, prenosi Telegraf.

U jednom momentu se čak čulo i "Volimo te Novače", a kako je sve to izgledalo, možete videti ispod.

Novak is ALWAYS so kind He is the best pic.twitter.com/qWvzw7P0a1