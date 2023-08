Navijači prekinuli Marijev meč na 15 minuta (VIDEO)

Meč između Endija Marija i Tejlora Frica na turniru u Vašingtonu bio je prekinut na 15 minuta.

Prouzrokovali su ga protestanti, koji skreću pažnju na višegodišnji problem klimatskih promjena.

Pojedini navijači su bacilli velike lopte, dizajnirane u "vatrenim" bojama.

S vremena na vrijeme, na teniskim terenima dolazi do ovakvih performansa.

Slično je bilo i na Vimbldonu, kada su aktivisti, koji pokušavaju da podignu svijest ljudi o štetnosti nafte, prekinuli duel Grigora Dimitrova i Šoa Šimabukurua.

Inače, Fric je pobijedio Marija poslije preokreta (6:7, 6:3, 6:4), da bi potom bio bolji i od Džordana Tompsona sa 6:3, 6:3.

Balls with fire designs were thrown onto the court during the Fritz-Murray match. Chants of stop climate change paused the match for 15 minutes pic.twitter.com/XKgTlpgkBo