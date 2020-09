Navijači snimkom "dokazuju" da Nole nije u bijesu pogodio sudiju

Prvi teniser svijeta Novak Đoković u nedjelju je diskvalifikovan sa US opena zbog nenamjernog udaranja lopticom sudije, a incident iz Njujorka je i dalje top tema u svijetu sporta.

Iako je kao razlog diskvalifikacije navedeno da je Nole u bijesu udario lopticu, internetom je počeo da kruži snimak na kojem se vidi da bijesa u udarcu nije bilo i da nije imao namjeru da pogodi linijskog sudiju.

Navijači najboljeg tenisera svijeta su bijesni i ne mogu da se pomire s činjenicom da je njihov miljenik diskvalifikovan.

"Još uvijek pokušavam da vidim kako to ljudi definišu 'bijes', 'ljutnju', 'silinu' na osnovu ovoga", zapitala se jedna Đokovićeva navijačica, prenosi Avaz.

"Hvala Bogu na tehnologiji. Novi snimak izbliza pokazuje šta se desilo. Tu se vidi kako Nole, 'u bijesu', 'snažno udara' lopticu i pogađa sudiju. Pa, to je bio kraj gema, imao je lopticu u džepu i vratio ju je skupljačima. Lagali su nas! Molim vas, dijelite ovo", glasi jedan je od komentara.

Still trying to determine how people got “anger” “rage” “force” “petulance” out of that??? pic.twitter.com/kB74N7kwe5