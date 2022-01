Navijačica kratko prekinula finale Australijan opena

Završnicu drugog seta finala Australijan opena obiležio je upad jedne navijačice na teren i prekinula meč.

U momentu kada se Nadal suočavao sa brejk loptom u devetom gemu, jedna djevojka je uskočila na teren.

Režiser prenosa nije želio da prikaže ta dešavanja, ali su se na društvenim mrežama pojavili snimci, prenosi B92.

Skočila je sa visine od oko tri metra, ali je obezbeđenje brzo reagovalo i odvuklo je u tunel.

Fotografije pokazuju da se tema plakata, koji je želela da raširi, ticala pitanja prava migranata u toj zemlji.

The court invader at the #AusOpen final appears to have been protesting against refugee detention in Australia. pic.twitter.com/dkhJ8btof2