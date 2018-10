Navijaču pozlilo, Đoković odmah skočio u pomoć

Novak Đoković u utorak naveče svladao je Portugalca Sousu i prošao u 3. kolo Mastersa u Parizu, ali meč je obilježio i jedan njegov potez koji je oduševio navijače širom svijeta.

Dok je Đoković servirao za 6:1, jednom navijaču iza njega je pozlilo. On je odmah stao sa servisom i prišao vidjeti što se događa.

Zatim je otrčao do klupe i navijaču donio ručnik. Ubrzo je navijač u pratnji redara napustio tribine, a Đoković je za svoj gest dobio veliki pljesak s tribina.

The fans look after Novak, Novak looks after the fans @DjokerNole #RolexParisMasters pic.twitter.com/LOXzwiKO63