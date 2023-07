Ne može mu niko ništa: Đoković u istoriji i novom finalu

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u veliko finale ovogodišnjeg Vimbldona.

Đoković je u polufinalu, svom 46. na grend slemu savladao Italijana Janika Sinera sa 3.0, po setovima: 6:3, 6:4, 7:6.

Rekorder po broju grend slem titula (23) je tako izborio deveto finale u Londonu (skor 7-1) gdje će se u nedjelju boriti za svoju osmu titulu, a petu vezanu na najprestižnijem turniru na svijetu s kojom bi se izjednačio sa Rodžerom Federerom koji ima osam naslova.

Takođe, Novak je trijumfom nad Sinerom ispisao nove teniske istorije. Naime, stigao je do 35. finala grend slema, čime je nadmašio Amerikanku Kris Evert (34) i tako postavio apsolutni rekord u svim konkurencijama.

Najveći svih vremena je došao do 34. vezane pobjedu u Londonu, a čak 45. uzastopne na Centralnom terenu gdje je bez poraza od 2013. godine.

Kada je u pitanju sam meč, Đoković je dominirao od početka do kraja protiv 14 godina mlađeg protivnika i na kraju možda ne očekivani stigao do lake pobjede. Na početku meča Đoković je odmah napravio brejk koji mu je u konačnici i osigurao set. Na dva svoja servis gema u prvom setu se sauočavao sa brejk loptama, ali je oba puta pokazao zašto je gazda na Centralnom terenu. Spasio je obje, a na kraju je sjajnim servisima osigurao sebi prvi set (6:3).

U drugom setu vidjeli smo skoro pa reprizu prvog. Đoković je u ranoj fazi ponovo stigao do brejka. Desilo se to u trećem gemu, kada je od tri vezane brejk lopte iskoristio onu posljednju i poveo sa 2:1. Ispostaviće se da je to bila kapitalna prednost za drugi set. Do kraja je uspio sačuvati svoje servise, iako je ponovo bio suočen sa brejk loptama (četvrti gem). No i četvrtu od početka meča je uspio spasiti. U sedmom gremu kod 4:2, Novak nije iskoristio dvije brejk lopte. Ipak, to ga nije koštalo da set dobije sa 6:4 i povede sa 2:0 i dođe na set od devetog finala Vimbldona.

Srbin je u trećem gemu trećeg seta imao tri vezane šanse da oduzme servis protivniku, no Italijan se uspio nekako spasiti. Uslijedili su sigurni servis gemovi oba tenisera, a drama je viđena u desetom gemu. Siner je kod rezultata 5:4 imao dvije vezane set lopte, no veliki šampion se ponovo spasio pokazavši još jednom mentalnu snagu koja ga krasi tokom čitave karijere. Bilo je napeto u tim trenucima, jer je publika bila na strani Italijana, pa je Đoković u nekoliko navrata gestikilirao prema tribinama.

Odluka je pala u taj-brejku, a tamo je Đoković gospodar i rekorder sa 14. trijumfa u nizu. Imao je Siner mini brejk i 3:1, no to nije bilo dovoljno. Novak je slavio sa 7:4 i tako pokazao da mu niko ništa ne može. Jednostavno je najbolji u istoriji.