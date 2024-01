Ne može mu niko ništa: Đoković u polufinalu AO

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena nastavlja pohod na rekordnu 11. titulu na Australijan openu.

Srpski teniser danas je izborio plasman u novo polufinale najomiljenijeg turnira nakon što je u četvrtfinalu savladao 12. igrača svijeta Amerikanca Tejlora Frica sa 3:1 u setovima (7:6, 4:6, 6:2, 6:3) poslije tri sata i 46 minuta igre,

Bio je ovo njihov deveti međusobni duel i deveta pobjeda Srbina. U polufinalu će igrati protiv boljeg iz duela Janik Siner – Andrej Rubljov koji će na teren za nekoliko trenutaka.

Novak je prvi set dobio poslije taj-brejka (7-4), u kojem je dva puta spasio set lopte kod rezultat 5:6, ali i propustio nekoliko prilika da oduzme servis protivniku. Ipak, na kraju je u svom omiljenom taj-brejku stigao do prvog seta.

Drugi set je počeo brejkom Amerikanca, inače prvim u meču. Đoković je imao nekoliko prilika da se vrati u set, propustio je samo pet brejk lopti u osmom gemu, tri je Fric spasio poslije bekend vinera koje je pogađao na nestavran način. Na kraju Fric je odigrao nevjerovatan set i trenutno je 1:1.

Zanimljivo je da Novak u prva dva seta još uvijek nije napravio niti jedan brejk u meču. Imao je čak 15 brejk-lopti, no Amerikanac je za sad stoprocentan u spašavanju svog servisa.

U trećem setu Đoković konačno dolazi do brejka. Odservirao je sigurno za 1:0, a onda u drugom gemu iskoristio 16. brejk priliku. Odigrao je sjajno i pogodio forhend za velikih 2:0 u trećem setu. Brejk potvrdio u narednom gemu i došao do ugodnih 3:0. Do kraja seta je sigurno zadržao servis, ali i došao do novog brejka za 6:2 i vođstva od 2:1. Sada se nalazi set do plasmana u novo polufinale u Melburnu.

U četvrtom setu nove brejk šanse za Novaka. U drugom gemu kod 1:0 ih je imao dvije, no obje je spasio Fric, Na kraju se američki teniser spasio i poravnao na 1:1. Ipak, spasa za Frica nije bilo u šestom gemu. Đoković pravi brejk za 4:2, činilo se tada da je sve gotovo, no uslijedio je odmah ribrejk, Fric je ostao u igri i smanjio na 3:4. No Novak ponovo pokazuje zašto je najbolji. Dolazi odmah do brejka, vođstva od 5:3, a onda je rutinski odservirao za pobjedu.

