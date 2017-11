Nefisa Berberović, mlada bh. teniserka: Za pet godina se vidim u top 10

Mlada Tuzlanka Nefisa Berberović (18) dokazuje da ima talenat i kvalitet i da će šira teniska javnost za nju tek čuti. Nedavno je ušla na WTA rang-listu, a dok vrijedno trenira kuje planove za budućnost.

"U 2018. mi je cilj da budem u top 500 na WTA listi, a što se tiče dugoročnih planova, ako ne bude povreda, za pet godina se vidim u top 10", rekla je Berberovićeva, koja zauzima 1036. poziciju.

Iako su nekima godine za to potrebne, njoj, kaže, nije bilo teško da uđe na WTA listu. Nakon što je u julu završila juniorska takmičenja, u avgustu je na fjučersu u Vrnjačkoj Banji igrala polufinale, a u Badenvajleru četvrtfinale.

"U Hamametu sam u nizu napravila tri rezultata i potvrdila postavljenje na WTA listu u singlu i dublu. To je sve bilo za manje od tri mjeseca. To je značajna stepenica u životu svakog tenisera. Za mene je to kao da sam položila važan ispit i idem dalje", rekla je Berberovićeva.

Neki smatraju da je 800. ili 300. mjesto loš plasman, a ona kaže da nije isto biti 800. na svijetu u 18. i 30. godini.

"Nestručni ljudi daju mišljenja da bi na neki način uhvatili priključak prema uspješnima i njihovim negiranjem popravili lični status i porasli sami u svojim očima. Dobijala sam grozne poruke jer sam pobjedom nekome poremetila dobitak na kladionici. Ljudi koji naglašeno pozitivno govore o renkingu obično su, također, nestručni, a to su najčešće roditelji opsjednuti svojom djecom. Pišu se naručeni članci, a kad izađu preko Save nikog ne mogu da pobijede", kaže Berberovićeva.

Sa četiri godine počela je da trenira tenis, a paralelno je išla na plivanje, zatim i na karate. Po savjetu roditelja opredijelila se za tenis.

"Tenis u Tuzli ima dugu tradiciju, pa su mi roditelji sugerisali da kada se nečim bavim, moram se baviti na najbolji način. Zato su me tada i dali kod pokojnog trenera Miška Đuranovića, iz poznate teniske porodice, koja je s Petkovićima bila dugogodišnji oslonac za tuzlanski tenis. Iz te porodice je i Andrea Petković (poznata teniserka). Miško mi je usadio osnove pravilne tehnike. S njim sam ostvarila prve uspjehe. Bila sam višestruka državna prvakinja do 12 i 14 godina, osvajačica mastersa, kao i osvajačica nekoliko turnira iz kalendara Tenis Evrope", rekla je mlada teniserka.

Naredne četiri godine je radila sa trenerom Kenanom Maličbegovićem, a posebno mjesto u tom periodu za Nefisu je imao kondicioni trener Jasmin Zahirović. Osvajala je turnire iz kalendara Tenis Evrope, 2014. je osvojila svoj prvi ITF turnir i učestvovala na Evropskom mastersu za igračice do 16 godina, 2015. je bila treća na Evropskom prvenstvu do 16 godina u Moskvi i taj rezultat joj je donio titulu najuspješnije sportistkinje u BiH u juniorskoj konkurenciji za 2015. u izboru Olimpijskog komiteta BiH. U potrazi za boljim rezultatima počela je da trenira u Sloveniji kod Zorana Krajnca.

"Imamo odličan, pozitivan ambijent, dobre uslove i vrhunsku stručnost", rekla je Berberovićeva.

Svjesna je da BiH nije idealno mjesto za profesionalno bavljenje sportom.

"Svi takmičarski sportovi u BiH su sada u fazi urušavanja. Glavni turnir državnog prvenstva ranije je imao 32 igrača, a do njega se moralo kroz kvalifikacije. Kostur kvalifikacija juniorskih takmičenja u Banjaluci se pravio na 64 igrača, na Meč bolu na 96 igrača... Iz takve masovnosti i entuzijazma su došli konkurentni i cijenjeni igrači. Tada je svaka sredina imala neke dobre igrače", rekla je Berberovićeva i dodala:

"Danas toga nema, nema masovnosti, niti onog entuzijazma, a to je preduslov da se dobije kvalitetan seniorski igrač. Vidite kojoj generaciji pripadaju naši Dejvis reprezentativci, a poslije njih generacijski nema nikoga. Slično je i s Fed reprezentacijom. Ako danas neki klub ili pojedinac i napravi rezultat, to je obično posljedica aktivnog učešća male grupe entuzijasta. U mom slučaju, to je porodični projekat, ona me finansira."

Debi u Fed kupu

Osim ulaska na WTA rang-listu, iz 2017. izdvaja još jedan događaj.

"U januaru sam u Talinu dobila povjerenje i priliku od strane selektora Fed reprezentacije BiH Vojina Šukala da odigram dubl protiv Portugala, Anita Husarić i ja smo slavile i to mi je bio prvi meč za Fed reprezentaciju", rekla je Berberovićeva, koju u decembru čeka turnir u Italiji.