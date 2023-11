Negativan Đokovićev rekord

Novak Đoković je u subotu protiv Janika Sinera doživeo jedan od najtežih poraza u karijeri.

Dogodilo se to u okviru polufinala Dejvis kupa u Malagi, a Novak u tom duelu nije iskoristio tri vezane meč lopte.

Na kraju je izgubio, baš kao i selekcija Srbije, koju je Italija prošla poslije dubl meča, te u finalu dan kasnije savladala Australiju za drugu titulu u Dejvis kupu.

Novakov poraz od Sinera bio je prvi za njega u Dejvis kupu još od 2011. godine, kada je predao susret Huanu Martinu del Potru.

Rekordi i zadivljujuće statistike su uglavnom na Novakovoj strani, međutim, jedna, koja se tiče mečeva protiv Top 5 igrača u Dejvis kupu i na Olimpijskim igrama – nije.

Naime, Novak je u ova dva takmičenja na skoru 0-7 kada su u pitanju susreti protiv nekog od najboljih pet igrača u tom trenutku.

Prvi poraz pretrpio je od Rodžera Federera u Dejvis kupu 2006, potom i od Nikolaja Davidenka 2008, da bi od Rafaela Nadala bio poražen iste godine na OI u Pekingu, a onda i u Dejvis kupu godinu dana kasnije.

Endi Mari ga je pobijedio 2012. u Londonu, Saša Zverev 2021. u Tokiju, te sada Siner na finalnom turniru Dejvis kupa u Malagi.

To je ako govorimo o Dejvis kupu i Igrama, ali treba reći da je Srbija zahvaljujući Novaku 2020. osvojila prvi ATP kup, tako što je Đoković na tom turniru pobijedio Rafaela Nadala i Danila Medvedeva, u tom trenutku Top 5 igrače na ATP listi.

