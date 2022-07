Neigranje u SAD i Kanadi će Đokovića koštati ispadanja iz Top 10?

Srpski teniser Novak Đoković ima minimalne, skoro nikakve šanse, da u nastavku sezone nastupi na tunirima u SAD i Kanadi i nekoliko tenisera ima dobru šansu da to iskoristi i Noleta izgurne iz 10 najboljih tenisera svijeta na ATP listi.

Kako vrijeme odmiče, tako su sve manje šanse da Đoković zaigra na US openu, kao i na pripremnim turnirima pred poslednji grend slem sezone, a to bi moglo da ga košta novog pada na ATP listi. Mogao bi da ispadne i iz Top 10, piše Telegraf.

Poznato je da Nole ne može na tlo SAD i Kanade zato što u zemlju ne mogu da uđu strani državljani koji nisu vakcinisani protiv virusa korona.

Đoković je poslije osvajanja Vimbldona poručio da se nada povoljnim vijestima iz Amerike, kao i da nije vakcinisan i da se neće vakcinisati, i da u suprotnom neće ni igrati.

Nole je već zbog toga što je ATP kaznio Vimbldon ostao bez 2.000 bodova i zbog toga je pao na sedmo mjesto iako je osvojio 21. grend slem pehar u karijeri. Sada mu zbog prijeti i dodatni pad i ispadanje iz Top 10.

Đoković od prošle godine brani finale US opena i 1.200 bodova. To znači, ukoliko definitivno ne bude mogao da igra, da će Novak posle turnira u Njujorku, umesto sadašnjih 4.770 bodova imati 3.570 bodova. Prema trenutnom stanju na ATP listi, to bi bilo dovoljno za osmo mjesto, pošto trenutno osmi Andrej Rubljov ima 3.575 bodova.

Međutim, veliki broj igrača koji su ispod tog mjesta ima dobre izglede da dodatno napreduje tokom američke turneje, jer mnogi imaju dobru priliku da uz dobar rezultat na Mastersima u Kanadi i Sinsinatiju, kao i na US openu ili turniru u Vašingtonu, dodatno napreduju bodovno na listi.

Među njima su i neki od potencijalnih iznenađenja na US openu, među kojima su Janik Siner, Feliks Ože Alijasim, Mateo Beretini, Tejlor Fric, a šansu da preskoče Novaka imaju i Hubert Hurkač i Kameron Nori.

Telegraf je objavio i koliko ko od Novakovih konkurenata brani bodova pred američku turneju gdje je u igri 4.500 bodova računajući turnire u Vašingtonu, Montrealu, Sinsinatiju i US Openu.

Janik Siner (trenutno 10. mjesto - 3.185 bodova)

Brani 500 bodova iz Vašingtona, ispao u 2. kolu u Kanadi (25 bodova), ispao u 3. kolu u Sinsinatiju (45 bodova), ispao u 4. kolu na US openu (180 bodova).

Andrej Rubljov (8. - 3.575)

Brani 3. kolo u Kanadi (45 bodova), finale Sinsinatija (600 bodova), 3. kolo US opena (90 bodova).

Feliks Ože Alijasim (9. – 3.445)

Brani 3. kolo Vašingtona (20), 2. kolo u Kanad (25), četvrtfinale Sinsinatija (180), polufinale US opena (720).

Hubert Hurkač (11. – 3.025)

Brani četvrtfinale u Kanadi (180), treće kolo u Sinsinatiju (45), drugo kolo na US openu (45).

Tejlor Fric (12. – 2.960)

Brani 2. kolo Vašingtona (20), 1. kolo Kanade (10), 1. kolo Sinsinatija (10), 2. kolo US opena (45).

Kameron Nori (13. – 2.928)

Brani 1. kolo Vašintgona (20), 1. kolo u Kanadi (10) i US open (10).

Mateo Beretini (14. – 2.430)

Brani 3. kolo Sinsinatija (45) i četvrtfinale US Opena (360).