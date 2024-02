Nekad osmi teniser na svijetu najavio kraj?

Dijego Švarcman, nekada osmi igrač svijeta, ne uspjeva da se vrati u željenu formu.

Argentinac, koji je osvojio četiri ATP tirule u karijeri, u posljednjih godinu dana ne bilježi očekivane rezultate i to je razlog pada na listi.

Dijego je nedavno poražen na startu turnira u Akapulku od Miomira Kecmanovića.

Trenutno je 117. na svijetu, ali kako igra, nema mnogo izgleda da se u skorije vrijeme vrati na nekadašnje pozicije.

Ove sezone nema pobjedu u glavnom žrijebu, a na pet uzastopnih takmičenja gubio je već pri prvom izlasku na teren.

Švarcman, koji ima 31 godinu, u jednom podkastu je priznao da ozbiljno razmišlja i da podvuče crtu ispod karijere.

"Ima dana kada imam osjećaj kao da ne radim ništa kako treba, a onda i onih kada kažem sebi da je danas moj dan i kada se upustim u bitku. Poslije onoga što bude ove godine, bilo to dobro ili loše, svjestan sam da mi nije ostalo mnogo goriva u rezervoaru. Ipak, pobjede čine da se to malo produži. Pobjede uvijek donose nešto drugačije za tvoje tijelo, dok te porazi više koštaju, to je bolan proces koji te iscrpljuje", priznao je Dijego.

