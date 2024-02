"Nema se šta tu mnogo pročitati, Nole može ovako i do 55. godine"

Novak Đoković će u ostatku sezone pokazati da je i dalje s pravom najbolji teniser svijeta.

Barem tako tvrdi bivša britanska teniserka Lora Robson, koja tvrdi da i pored poraza u polufinalu Australijan opena, Novak nema razloga za alarm.

"Kada postavite letvicu tako visoko, postoji samo jedan put. Prema njegovom priznanju poslije meča polufinala, bio mu je to jedan od najgorih slemova u poslednjoj deceniji. Kada osvojite jedan turnir deset puta i odigrate 100 mečeva tamo, u ljudskoj prirodi je da odigrate ponekad slabo. Tako da nema nekog razloga za alarm. On je i dalje favorit na koji god turnir da dođe", kaže Lora za "Ekspres" i dodaje:

"Novaku je potrebno da se odmori pred Indijan Vels i Majami, jer on je najbolji na tvrdim podlogama, on na va dva turnira uvek igra dobro. Nema se šta tu mnogo pročitati. I dalje je najbolji na svijetu, osvaja sve. Stvar je samo u tome što dolaze neki mladi igrači i imaju veru da sada, što pre nije bio slučaj, mogu da ga pobede u tri dobijena seta".

Za kraj, dala je šaljivu prognizu koliko bi Novak još mogao da igra.

"Ne smije sebi da dozvoli da ima dane kada je na 50 odsto, jer ljudi nisu vjerovali da ,ogu da ga dobiju kada je na sto odsto. Čak i kada je imao za nijansu slabiji dan nisu mogli to da iskoriste. Sada mogu, ali kada se neko u njegovim godinama kreće tako dobro ne bih bila zabrinuta previše. On je jedan od onih momaka, sportista koji bi vjerovatno mogli da igraju do 55. godine", zaključila je Robsonova, prenosi B92.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.