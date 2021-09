"Neprihvatljivo je da je Novak uvijek loš momak, a Rodžer i Rafa nisu"

Teniskim svijetom vlada trijumvirat Đoković-Nadal-Federer, doduše, ako ćemo iskreno, Srbin daleko prednjači posljednjih godina i sada je samo pitanje vremena kada će i zvanično postati najbolji i po Gren slem trofejima.

Po brojnim statističkim parametrima on je jasno najbolji i najveći svih vremena, međutim postoje mediji, dio javnosti, čak i teniski "stručnjaci" koji i dalje uporno odbijaju da ga stave u rang sa Nadalom i Federerom.

Za takve je poruku poslao Boris Beker, teniska legenda i Novakov bivši trener, kome smeta to što određeni mediji, i nije ih malo, te dio teniske javnosti, i dalje posmatraju našeg tenisera kao lošeg momka u odnosu na Nadala i Federera.

Evo njegove poruke svima njima.

"Javnost i mediji bi trebalo da se naviknu na činjenicu da postoje tri igrača, a ne dvojica, koji su najbolji i kao ljudi i kao teniseri. Neprihvatljivo je da je Novak Đoković uvijek loš momak, a Rodžer Federer i Rafa Nadal uvijek dobri momci. To nije fer. Nadam se samo da će ih posljednji US open, finale, Novakov govor, i reakcija publike, natjerati da promene mišljenje o Đokoviću i da ga gledaju iz drugog ugla", kaže Beker, prenosi As.

Nijemac kaže da Srbin zaslužuje najveće moguće poštovanje od svih koji misle da nije vrijedan slave kao Federer i Nadal.

"On je čak javno branio Cicipasa zbog onoga što je uradio u polufinalu sa Medvedevom, i inače je uvijek pun podrške za ostale igrače sa tura. To je ono o čemu se mnogo priča, što ljudi cijene i poštuju. Novak ima razumijevanja za sve i nadam se da će zbog njega i zbog njegove porodice, ubuduće biti tretiran onako kako i on tretira sve oko sebe", poentirao je Beker.