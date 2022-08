Neprimjetni Đoković posmatrao meč Zvezde

Reporterima i novinskim agencijama je promaklo da je Novak Đoković došao na "Marakanu" da posmatra meč Crvene zvezde i Makabija Haife za ulazak u Ligu šampiona.

Istorijski, meč Crvene zvezde i Makabi Haife, duel koji će dugo pamtiti i sa tugom ga se sjećati navijači "Crveno-bijelih", pratio je i najbolji teniser u istoriji, Novak Đoković.

Srpski sportista se pojavio tokom ovog meča u jednom trenutku u loži na zapadnoj tribini stadiona "Rajko Mitić", a zanimljivo da ga kamere nisu primjetile.

Nekako je sve prošlo neprimjetno, kako i ne bi kada je sa velikom pažnjom posmatrana utakmica, a Novak je došao poslije prvog zvižduka sudije.

