Nestorović ugostio Đokovića i najavio zajednički projekat

Doktor Branimir Nestorović ugostio je Novaka Đokovića, svog velikog prijatelja sa kojim je najavio ozbiljan projekat kad Nole završi sezonu.

Đokoviću je ostao još samo turnir u Londonu, krajem novembra i onda će imati više vremena da razradi ideju sa Dr Nestorovićem.

"Isplanirao sam tri, četiri neka projekta, koja su meni važna. Jedna je sa Novakom sa Teslijancima, i to će dobro da krene. Čekamo da Novak završi turnire", rekao je Nestorović.

Lik i djelo Nikole Tesle su inspiracija za Nestorovića.

"Kad se priča o integrativnoj medicini, ona je često stvar podsmeha, ali zaboravlja se ko se njome bavio. Tesla. On je imao onaj čuveni aparat, lečio karcinom krajem 19. veka neverovatnom efikasnošću. Onda mu je aparat zabranjen u Americi a Tesla proglašen za šarlatana", rekao je Nestorović za "Telegraf".

O Novaku nema šta novo da kaže, što već nije rekao.

"On je otišao daleko u mentalnom smislu. Jako daleko. Ja sam mu rekao jednom a on se smejao: 'Ti si prerano postao misaono biće'. Životom je predviđeno prvo da juriš devojke i da radiš stvari koje radiš pa onda postaneš misaono biće kada omatoriš. On je nekako sad postao ozbiljan čovek, i jako dobar čovek. Mnogo me vređa kad Srbi ne navijaju za njega, to me užasno vređa. Shvatiće kad on prestane da igra da mi više nikada nećemo imati, ni svet, ali mi u sledećih 100 godina nećemo imati takvog igrača", zaključio je Nestorović.