Neviđena histerija: Pogledajte kako je Alkaraz polomio reket (VIDEO)

Španski teniser Karlos Alkaraz pokazao je i drugu stranu svoje ličnosti.

Da li je to video na primeru najboljeg tenisera ikada Novaka Đokovića ili ne, tek Karlitos je - polomio reket!

Bijesni Španac je u trećem setu, pošto je izgubio servis-gem, rekvizit kojim udara lopticu razbio u parampardžad.

Pogledajte:

Code violation warning for racket abuse for Carlos Alcaraz as he smashes his racket on the floor when Gael Monfils holds for 3-1. Rare to see Carlos this frustrated. pic.twitter.com/dJkAwjyvcN