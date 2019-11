Nevjerovatni Nadal preokrenuo 1:5 i meč loptu za pobjedu

Španski teniser Rafael Nadal pobijedio je danas Rusa Danila Medvedeva 6:7 (3:7), 6:3 7:6 (7:4), u drugom kolu grupe "Andre Agasi" na završnom Mastersu u Londonu.

Svjetski broj jedan do trijumfa je došao nestvarnim preokretom, nakon što je gubio 5:1 u trećem setu, i spašene meč lopte.

ASTONISHING FROM RAFA NADAL Down 1-5 in the third set, @RafaelNadal saves a match point & completes a sensational comeback at the #NittoATPFinals!

@TennisTV pic.twitter.com/1bk5DYBTPs