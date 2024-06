Nevjerovatno: Kako je sudija prelomio finale i oštetio Zvereva

Karlos Alkaras je osvojio Rolan Garos, ali dugo će se pričati o situaciji iz petog seta, tačnije četvrtog gema koji je i odlučio pobjednika.

Zverev je kod 1:2 imao tri vezane brejk lopte, no niti jednu nije iskoristio, mada je tvrdio da je Alakaras kod 15:40 napravio duplu grešku, no onda je glavni sudija tvrdio da je ona zakačila liniju (prvo nije prikazano na TV što govori da je Zverev možda bio u pravu), iako je linijski uzviknuo aut.

No sada je jasno da je lopta bila u autu, što je Zverev sugerisao, no sudija je uprkos silssku s klupe ubjeđivao Zvereva da je bila dobra lopta. Alakaras je zatim dobio prvi servis. Nevjerovatna situacija, jer Zverev je mogao do 2:2 i tako bi se u potpunosti vratio u meč. Nakon ovog jasno je da se i u Parizu obavezno mora uvesto "Hawk Eye" bez obzira što se vidi trag odnosno ne vidi.

Kasnije je uslijedila i četvrta nakon što je osvojio čudesan poen, ali Karlitos je sve to uspio spasiti i na kraju otići na 3:1. Kasnije je osvojio pet set sa 6:2.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.