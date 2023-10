Nezapamćena situacija na teniskom meču (VIDEO)

Dobio je Andrej Rubljov u ponedjeljak Adrijana Manarina u dva seta i zakazao duel sa Amerikancem Tomijem Polom, a taj duel Rusa i Francuza u Šangaju ostaće upamćen po jednoj specifičnoj sceni.

Naime, Rubljov je u prvom setu ometan prilikom servisa tako što je jedan od navijača glasno jeo.

Da, nije greška u pisanju, zaista se to desilo.

Hilarious moment between Andrey Rublev, the umpire, & a fan during his match in Shanghai. “Can you please stop eating?” pic.twitter.com/DZbp3kJ06a