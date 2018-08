"Ni Nadal, ni Federer – Novak je moj favorit za US open"

Greg Rusedski, nekadašnji četvrti teniser svijeta, rekao je da će se Novak Đoković vratiti u miks za najboljeg svih vremena ako osvoji još neke Gren slemove.

"Mislim da će US open biti ključ, jer ako ga osvoji onda će se izjednačiti sa Pitom Samprasom, koji je držao rekord prije nego što su Rafa i Rodžer došli na tur", rekao je Rusedski, a potom nastavio:

"Ako osvoji još dva ili tri Gren slema do kraja naredne godine i dođe od 16 i 17 trofeja sa ovih turnira, odjednom će se vratiti u miks za najboljeg svih vremena".

Srpski teniser u nedjelju postao je prvi teniser koji osvojio svih devet Masters turnira iz 1000 serije, pošto je u finalu savladao Rodžera Federera.

"Kada je osvojio Rolan Garos 2016. godine svi su pričali o njemu kako će jednog dana biti najveći teniser i oboriti sve rekorde. Pitali su se da li će Rafa i Rodžer osvojiti neki Slem do kraja karijera i onda se odjednom sve okrenulo", kaže Rusedski.

On dodaje da je ovaj trenutak u tenisu veoma uzbudljiv pošto imamo tri tenisera koja prijete da budu GOAT (Greatest of all time/Najbolji svih vremena), ali i mladu generaciju koja kuca na vrata.

"Ni Nadal ni Federer, već Novak – on je moj favorit za US open. Sada me je još više uvjerio da može do drugog Slema ove godine. Izgleda da se vratio i sve radi kako treba", zaključio je Rusedski.

(b92)