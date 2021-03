Ni zemljotres nije mogao da zaustavi Zvereva (Video)

Tokom polufinalnog meča Akapulka između Aleksandra Zvereva i Dominika Kepfera osjetio se zemljotres.

Zemljotres snage 5,7 stepeni po Rihteru pogodio je obližnje mjesto Gerero.

Igrao se prvi gem ovog duela kada se osjetilo podrhtavanje, što je moglo da se "vidi" preko kamera koje su snimale meč.

"Nisam znao šta se dogodilo. Ni Dominik. Čuli smo publiku. Počelo je da se sve trese, pretpostavlja da su osjetili više nego mi. Odigrali smo poen tokom zemljotresa. Osjetio sam ovo ovdje nekoliko puta, pretpostavljam da je to normalno za Akapulko. Prošle godine smo imali sličnu stvar tokom meča ili treninga. Ne sjećam se. Bilo je jače, pošto su se i reflektori tresli. Danas to nisam primijetio. Nadam se da su svi dobro sada", rekao je Zverev.

