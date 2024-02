Nije dugo trajalo: Beker više nije trener Danca

Boris Beker, teniska legenda iz Njemačke, više neće biti glavni trener Holgera Runea, potvrdio je Beker danas. Ostaje da se vidi ko će biti novi glavni trener Dancu, trenutno sedmom igraču svijeta.

Nekadašnji trener Novaka Đokovića vratio se trenerskom poslu upravo saradnjom sa Runeom, poslije odsustva koje je imao usljed zatvorske kazne.

“Želio bih da vas obavijestim da odmah prestajem sa obavljanjem uloge glavnog trenera Holgera Runea. Započeli smo ovu saradnju sa ciljem da dođemo do Završnog ATP mastersa prošle godine, ali da bi ubuduće saradnja bila uspješna, shvatio sam da ću morati da budem Holgeru na raspolaganju mnogo više nego što je to dosad bio slučaj. Usljed privatnih i profesionalnih obaveza, trenutno Holgeru ne mogu da pružim ono što želi. Želim mu sve najbolje i uvijek ću biti njegov fan broj jedan. Istinski cijenim naše zajedničko putovanje”, stoji poruci koju je Beker objavio na društvenim mrežama.

