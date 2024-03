Nije prvi put da se upravo ovo desilo Đokoviću, ali..

Neprijatno iznenađenje je priredio Novak Đoković izgubivši u trećem kolu Indijan Velsa od Luke Nardija, koji je deveti igrač izvan top-100 kojem je to uspjelo.

Nardi, 123. teniser svijeta, prvi je "laki luzer" koji je na Mastersu uspjeo da nadigra najboljeg tenisera sveta.

Ipak, on nije niti najslabije plasirani, a samim ti ni jedini izvan top-100 koji je to uradio.

Prvi poraz protiv igrača van te velike grupe najboljih dogodio se u Umagu, kada je od Novaka bio bolji Vitkor Troicki, tada 176. na ATP listi.

Filip Krajinović (319) bio je najslabije rangiran kada mu je Novak predao meč na turniru u Beogradu 2010. godine, piše "B92".

Ono u čemu je Nardi usamljen među petoricom igrača (Nadal, Gulbis, Cicipas, Rune) koji su Đokovića pobjeđivali sa 21 ili manje godina, jeste to što je on to jedini učinio u trenutku kada je Đoković prvi teniser svijeta.

Đokovićevi porazi protiv igrača izvan top-100

Viktor Troicki (176) – Umag 2007.

Kevin Anderson (122) – Majami 2008.

Filip Krajinović (319) – Beograd 2010.

Huan Martin Del Potro (141) – Olimpijske igre 2016.

Denis Istomin (117) – Australijan open 2017.

Troj Danijel (109) – Indijan Vels 2018.

Martin Kližan (123) – Dubai 2022.

Luka Nardu (123) – Indijan Vels 2024.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.