Nijemci uporni u kritikama: Đoković nikada neće biti veliki šampion

Štampa na njemačkom jeziku iscrpno se bavi teniskim turnirima iz serije Adrija tur i slučajevima zaraze profi-tenisera korona virusom.

Štampa veoma oštro kritikuje prije svega Novaka Đokovića.

"Novak Đoković, prvoplasirani teniser svijeta, na svom Adrija turu nije htio ni da čuje za stroge mjere higijene kao u fudbalskoj Bundesligi. A nakon nekoliko slučajeva korone među učesnicima, stiže oštra kritika s teniske scene i pitanja u vezi budućih sportskih događaja", piše njemačka agencija "dpa".

"S čuđenjem su registrovani video-snimci na kojima se lakomisleni profi-teniseri zabavljaju u noćnim satima, a infekcije Grigora Dimitrova i Borne Ćorića otvaraju pitanja o daljem ’otvaranju’ i uopšte održavanju teniskih turnira", piše ta agencija.

Šefica njemačke ženske teniske reprezentacije Barbara Ritner za list Kelner štat-ancajger izjavila je da se radi o "apsolutnoj katastrofi", odnosno da je Novak Đoković "teniskoj porodici napravio medveđu uslugu":

"Čitav svijet se pridržava distance i nosi maske, a na Jadranu ljudi sjede jedni do drugih, bez maski, u noćnim satima se zabavljaju i grle. Ne razumijem u kakvom svijetu oni žive, očigledno u svom sopstvenom. Izgleda da je nekima od njih uspjeh udario u glavu".

"Autogol Novaka Đokovića"

Berlinski dnevnik "Velt" pod naslovom "Đokovićev Adrija tur se pretvorio u autogol" iz vijesti "dpa" naglašava da je na turniru u Zadru bio i predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković.

"On je u međuvremenu testiran. Plenković je razgovarao s Đokovićem, njegovim trenerom Goranom Ivaniševićem i Marinom Čilićem. Jedan vladin portparol je izjavio da je susret potrajao dva do tri minuta, i da nije bilo bliskog kontakta".

Njemački dnevnik podsjeća i na scene s turnira u Beogradu, gdje su gledaoci sjedili veoma blizu jedni do drugih.

"Stvarno to ne razumijem, bez bezbjednog rastojanja, totalni fizički kontakt, bez zaštitnih maski, čak i fanovi bez maski", citira berlinski list nekadašnju najbolju teniserku svijeta Kris Evert.

"Frankfurter algemajne cajtung" piše o "naprasnom kraju najveće teniske zabave na Balkanu i mamurluku nakon nje".

U tom duhu intoniran je i naslov članka:

"Divlja žurka, bez ikakvih pravila". Za glavnog aktera te priče njemački list je proglasio Novaka Đokovića.

"Srpski najbolji teniser svijeta mora da odgovori na čitav niz neugodnih pitanja", zaključuje frankfurtski dnevnik.

Ujedno se podsjeća i na to da su kritike na računa Adrija tura "bile glasne i pre prvih potvrđenih korona-slučajeva, na primjer po pitanju higijenskog koncepta. Ili tačnije: de fakto nepostojanja nikakvih pravila higijene. Ili činjenice da su gledaoci sjedili toliko blizu jedni do drugih. Ili noćne zabave u jednom beogradskom klubu".

Fijasko Adrija tura

Njemačka štampa citira mnoge aktere s teniske scene, pa i neke profesionalne igrače poput Nika Kirjosa, koji je na Twitteru kritikovao održavanje turnira:

"To se dogodi kad se ne poštuje nijedno pravilo".

"Đoković i kolege su na kraju krajeva čitavom sportu napravili medveđu uslugu", zaključuje i Frankfurter algemajne cajtung.

"Nikada neće biti veliki šampion"

"Zašto Đoković nije šampion" – to je naslov analize objavljene u listu "Rajniše post".

List koji izlazi u Diseldorfu podsjeća na velike sportske uspjehe Novaka Đokovića (79 titula, osvajanje sva četiri Gren slema) – i svejedno zaključuje:

"On je broj jedan tenisa i atrakcija teniske scene. Ali nikada neće biti veliki šampion, jer za to nisu važna djela na terenu, već ona u stvarnom životu. A na tom polju ovih dana on ostavlja bijedan utisak", piše njemački list.

"Đoković i kolege su svojim egoizmom ugrozili planove o nastavku sezone s Otvorenim prvenstvom Amerike koje je trebalo da počne 31. avgusta. Moguće je da će sada, ukoliko se više top-igrača zarazi korona virusom, potrajati još duže prije nego što se sezona nastavi. Jednom Đokoviću to može da bude donekle svejedno, on se finansijski obezbijedio. Ali drugi teniseri sada žive na minimumu egzistencije".

List iz Diseldorfa kritikuje i Đokovićevu (dosadašnju) nespremnost da se testira na koronu:

"Za njega možda virus nije problem, ali za dijelove društva jeste, i to ogroman. I te ljude bi trebalo zaštititi. Onaj ko to nije shvatio, taj ne zaslužuje da ga se naziva šampionom. Stvarni šampioni djeluju drugačije".

(DW)