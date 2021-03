Niko kao Đoković: Počeo 311. sedmicu vladavine svjetskim tenisom

Dilema ko je najveći teniser svih vremena, GOAT (Greatest of all time) je enigma koja možda nikada neće dobiti finalno poglavlje, ali ono što je u ovom trenutku činjenica je da je Novak Đoković neprikosnoveni vladar svjetskog tenisa.

Potvrdio je to više puta tokom protekle decenije pomjerivši granice ovog sporta i postavivši mnoge rekorde, a danas je postavio još jedan. I to kakav. Nole je danas započeo 311. sedmicu kao broj 1 na ATP rang-listi, što nijednom drugom teniseru nije pošlo za rukom otkako je uveden sistem rangiranja igrača (1973) Dugo je Rodžer Federer bio usamljen sa do juče magičnih 310 sedmica vladavine svjetskim tronom, ali stigao je novi kralj, čija vladavina će trajati još dugo.

Fascinantno je čuti da kada je 1. jula 2011. Đoković pobijedio Žo-Vilfreda Congu u polufinalu Vimbldona obezbijedivši da prvi put (od sedmice koja je potom uslijedila) bude na vrhu ATP liste, Federer je tada na kontu imao 285 sedmica na čelnoj poziciji. Za deset godina Nole je nanizao 310 sedmica svjetske dominacije.

Novak već sada u vlasništvu ima neke od najvećih rekorda. Osim broja sedmica na prvom mjestu ATP liste, rekorder je i po zarađenom novcu od tenisa (147.751.252 dolara), po broju masters titula (36), po broju godina završenih na prvom mjestu (šest, isto kao Pit Sampras). Postavio je rekord po broju titula na Australijen openu i sada ih ima devet, što je za tri više od Roja Emersona i Rodžera Federera.

Preostaje mu još nekoliko rekorda, uključujući i onaj najvažniji, po broju grend slem titula. Federer i Nadal imaju po 20, dok ih on prati sa 18. Teoretski, već ove godine može da ih pretekne, ali i ne mora, pošto namjerava skoro sigurno da igra bar još dvije-tri godine.

Na Vimbldonu i US openu će svakako biti favorit, dok se na Rolan Garosu prednost ipak daje Nadalu, ali Nole za ovaj poduhvat ima dodatnu motivaciju. Ako bi trijumfovao u Parizu, stao bi rame uz rame Rodu Lejveru i Roju Emersonu, koji su svaki grend slem trofej osvajali bar dva puta. Nole ne krije da želi i zlato sa Olimpijskih igara (ima već bronzu iz Pekinga 2008), naravno ako Igara u Tokiju bude ove godine. Može da postane i rekorder po broju pobjeda na OI. Trenutno je na brojci od devet i nedostaju mu četiri da prestigne rekord Federera, koji je ostvario 13.

Može do 1.000 pobjeda u karijeri do kraja godine. Trenutno ih ima 943 i do kraja godine bi, ukoliko nastavi da igra u ovako sjajnom ritmu, mogao da dođe do "hiljadarke", što je do sada uspjelo samo Rodžeru Federeru, Džimiju Konorsu i Rafaelu Nadalu.

Takođe, ušao je u "klub 300", pošto je postao drugi igrač u istoriji koji je pobijedio na više od 300 grend slem mečeva. Đoković poslije trijumfa u Melburnu ima 303 pobjede na grend slemovima i ispred njega je sada još samo Rodžer Federer, koji je na "koti" 362.

Trenutno je na 5. mjestu po broju titula u karijeri. Ima ih 82 i do kraja godine može da napadne Nadala (86). Ispred su Ivan Lendl sa 94, Federer sa 103 i Džimi Konors sa 109.

Ono što je posebno fascinantno je da je Đoković svoj tron iskovao u najjačoj eri tenisa i to igrajući protiv dvojca koji uz njega pretenduje da ponese GOAT titulu. Srpski teniser sa svoja dva velika rivala Nadalom i Federerom u ovom trenutku drži 58 grend slemova, 271 ATP titulu i 99 masters kruna.

Ono što je bitno istaći je da Nole kao broj jedan svjetskog tenisa protiv top deset rivala ima učinak od 117 pobjeda i 30 poraza, što je 79,6 odsto trijumfa u odnosu na broj takvih takmičarskih nastupa. Federer je takođe, kao prvi na ATP listi, doživio 30 poraza od članova top deset, ali je imao tek 80 pobjeda (72,7 odsto).

Đoković je kao najbolji igrač svijeta po rang-listi ATP-a odigrao 440 mečeva, od kojih čak 147 protiv nekog od desetorice najboljih (što je 33,4 odsto, odnosno svaki treći put kada je izlazio na teren to je bilo protiv člana top deset), a Federer, koji je odigrao više susreta (486), samo 110 puta je igrao protiv igrača iz top deset, odnosno 22,7 odsto, što znači da je Švajcarac tek svaki peti put kada bi izašao na teren imao za suparnika nekog iz elite "bijelog sporta".

Sve navedeno govori da je Novak Đoković svaku svoju pobjedu, titulu i rekord natopio znojem i to protiv najjačih mogućih rivala i da, ako ga zdravlje posluži, ima šansu i da dostigne rekordnih 377 sedmica legendarne Štefi Graf.

SEDMICE KAO BROJ 1

Novak Đoković 311

Rodžer Federer 310

Pit Sampras 286

Ivan Lendl 270

Džimi Konors 268

82 ATP titule

36 masters titula

18 grend slemova

9 Australijen open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021)

6 puta je godinu završavao kao broj 1

6 mastersa u jednoj sezoni, 2015. (rekord)

2 puta zlatni masters (svi turniri u godini sa 1.000 i više bodova)

1 zlatni slem, 2015-2016. (titule sva četiri grend slema u nizu).