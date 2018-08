Niko kao Đoković: Srbin jedini u istoriji sa "Golden Mastersom"

Novak Đoković ispisao je nove stranice istorije tenisa osvojivši Masters u Sinsinatiju, jedini turnir iz ove serije koji mu je nedostajao.

Novak je tako zaokružio "Golden Masters", odnosno osvojio je sve Masters turnire, čime je postao prvi kome je to pošlo za rukom od 1990.

odine kada je ATP uspostavio ovaj sistem takmičenja.

Srbin je do titule u Sinsinatiju došao pobjedom nad drugim teniserom svijeta Rodžerom Federerom sa 2:0 (6:4, 6:4)

Đokoviću je u prvom setu bio dovoljan jedan brejk, onaj u sedmom gemu, i siguran servis da bi poveo sa 1:0.

U drugom setu Fedeks prvi dolazi do brejka, ali Nole ekspresno uzvraća i smanjuje na 1:2, a potom izjednačava na 2:2. Potom najbolji srpski teniser do novog brejka dolazi u sedmom gemu, a tako i vođstva od 4:3. Odmah nakon toga sigurno servira i dolazi do 5:3, pa je Federer morao da servira za opstanak u meču.

U tome je uspio, i primorao Đokovića da se za konačnu pobjedu bori na svom servisu. Novak u tome uspijeva i dolazi do velike pobjede i potvrde da je vratio formu po kojoj je bio prepoznatljiv dok je vladao "bijelim sportom".

Ovo je bio 46. međusobni turnir Srbina i Švajcarca, a Đoković sada vodi sa 24:22.