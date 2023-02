Niko nikada kao Đoković u Dohi

Teniska sezona se ponovo zahuktava, vrijeme je za nova uzbuđenja poslije Australijan opena i trijumfa Novaka Đokovića u Melburnu, a uvod u predstojeće masterse u Indijan Velsu i Majamiju je turnir u Dohi, odnosno Katar open koji je počeo u ponedjeljak.

Radi se o turniru iz kategorije 250, čija je istorija duga 30 godina. Prvi put je održan 1993. godine, a iz današnje perspektive su još zanimljivija imena prvih finalista, jer su se za titulu borili danas aktuelni trener Novaka Đokovića, Hrvat Goran Ivanišević i Novakov bivši trener, Nijemac Boris Beker. Bilo je to veoma uzbudljivo finale koje je Beker dobio poslije velike borbe sa 7:6, 4:6 i 7:5 i tako ušao u istoriju kao prvi pobjednik turnira u Dohi.

Ove godine titulu brani španski teniser Roberto Bautista Agut koji je prošle sezone drugi put trijumfovao na ovom turniru, pobjedom u finalu nad gruzijskim predstavnikom Nikolozom Bazilašvilijem. Bautista Agut je trenutno 24. na ATP listi, ali je u susret nastupu u Dohi prilično pao u formi. Početkom ove nedjelje je eliminisan već na startu turnira u Roterdamu, nedjelju dana ranije je isto doživio i u Monpeljeu, pa je tako pokvario utisak poslije Australijan opena, gdje ga je u osmini finala zaustavio Tomi Pol. Imajući to u vidu, teško je procjeniti Bautistine mogućnosti u Dohi, gdje će imati priliku da se izjednači sa Rodžerom Federerom po broju trofeja. Slavni Švajcarac je i dalje najtrofejniji u Dohi sa tri osvojene titule, a Bautista Agut je, uz Novaka Đokovića, Endija Mareja, Petra Kordu i Štefana Edberga dva puta osvajao trofej u glavnom gradu Katara.

Bautista večeras od 17.20 igra protiv Martona Fušoviča.

Najtrofejniji španski teniser Rafael Nadal je u singl konkurenciji samo jednom osvojio Katar open, i to prije devet godina, a još dva puta igrao je u finalima - 2010. kada je izgubio od Nikolaja Davidenka, kao i 2016, kada je doživio jedan od najubjedljivijih poraza od Novaka Đokovića - bilo je 6:1, 6:2 za našeg tenisera.

Nikada Nadal nije izgledao tako nemoćno protiv Đokovića kao u tom finalu, rezultat govori sam za sebe, a još upečatljivije su bile riječi španskog tenisera poslije tog finala.

''Ovako nešto još nisam vidio u karijeri, niko nikada nije ovako igrao! Nisam ja bio toliko loš, Novak je bio savršen i mogao sam samo da mu aplaudiram. Nisam frustriran, jer ako je neko bolji od mene, mogu samo da skinem kapu i nastavim još jače da treniram'', izjavio je Nadal.

To je bio Novakov prvi trofej u Dohi, ujedno 60. ATP titula u karijeri. Nikada nije viđena takva dominacija u finalu Dohe za tri decenije koliko traje ovaj turnir, i to protiv takve teniske veličine kakav je Rafael Nadal. Ovo je najubjedljivija pobjeda jednog tenisera u finalu uz trijumf Petra Korde iz 1998. godine, kada je u finalu savladao Fabrisa Santoroa sa 6:0 i 6:3. Đokovićev trijumf će ostati upamćen i po tome što je tada prvi put poveo u međusobnim duelima protiv svog najvećeg rivala. Tada su se sastali 47. put, a srpski teniser je poveo sa 24:23 u pobjedama. Nole i danas održava tu minimalnu prednost u odnosu na Nadala, s obzirom da trenutno vodi sa 30:29 u pobedama.

Špancu je mnogo bolje išlo u dublu, gdje je osvojio čak četiri trofeja u periodu od 2005. do 2015. godine. Ove godine je Nadal trebalo da bude prvi nosilac i prva zvijezda turnira, ali je zbog povrede kuka koju vuče još od Australijan opena donio odluku da odustane od nastupa u Dohi, ali i u Dubaiju. Osim Nadala, nastup u Dohi je otkazao i hrvatski teniser Marin Čilić koji se i dalje oporavlja od operacije koljena.

S obzirom da ni najbolji teniser svijeta Novak Đoković nije prijavio učešće, kao ni doskorašnji ''broj 1'' Karlos Alkaraz, ko će onda biti najveće prepreke da Bautista Agut odbrani titulu?

Konkurencija će ipak biti prilično jaka, jer će u Dohi učestvovati najbolji ruski teniseri - prvi nosliac Andrej Rubljov i Danil Medvedev kao treći nosilac, zatim Kanađanin Feliks Ože-Alijasim, Nemac Aleksander Zverev, a takođe i Britanci Danijel Evans i Endi Marej, Holanđanin Botik van de Zandšulp. Od njih je samo Rubljov do sada osvajao Dohu, i to prije tri godine kada je u finalu bio bolji od Francuza Mutea. Sada je na papiru prvi favorit da to i ponovi.