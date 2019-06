Nikola Pilić za "Nezavisne": Novaka volim, on je moje gore list

BANJALUKA - Nikola Pilić, trener čije se ime s poštovanjem izgovara u svijetu tenisa i koji u 80. godini kuje planove i stvara buduće asove, za "Nezavisne" je tokom boravka u Banjaluci govorio o Novaku Đokoviću, nekim mladim igračima koji bi mogli da vladaju tenisom, ali i o tome kako je pomogao Banjaluci.

Splićanin Pilić se prisjetio turnira koji je osvojio u Banjaluci kao igrač, ali i da je Banjaluci finansijski pomogao nakon što je grad pogodio snažan zemljotres 1969. Malo je onih koji znaju da je i legendarni stručnjak učestvovao u izgradnji "nove" Banjaluke, ali ljubitelji "bijelog sporta" dobro poznaju njegov rad na terenu.

Kada je kao dječak igrao tenis, kaže da mu nije bilo lako. Bilo je dana kada je morao da popravlja ocjene, pa je od oca morao da sakriva rekete, ali tu je uvijek bila majka koja je smirivala situaciju. Trenirao je, igrao, nije se predavao, a za razliku od današnjice, tada novac nije bio u prvom planu.

"Nisam razmišljao o novcu, nije ga tada u tenisu ni bilo. Sjećam se da sam prvi turnir igrao u Bremenu i da sam dobio 80 maraka, to je otprilike bilo dovoljno da ne budem gladan. Sjećam se kako me jednom mama 'spasila' tako što mi je u torbu stavila salamu i sir kada sam išao na turnir u Pariz, putovao sam 36 sati vlakom od Splita do Pariza... Ali, kada ste mladi, kada imate veliku želju da idete naprijed, da vidite svijet, možete sve. Ja sam bio sportaš od glave do pete, bio sam samouk, ali imao sam nevjerovatnu želju", ističe Pilić.

Nekada šesti teniser svijeta je osvojio devet titula u singlu i šest u dublu, među kojima je i ona sa US opena, kao trener je predvodio reprezentacije do titula u Dejvis kupu, a učestvovao je u stvaranju asova kao što su Novak Đoković, Mihael Štih, Goran Ivanišević, Anastasija Sevastova... a svakako jedan od najvažnijih je prvi teniser svijeta Đoković, koji dolazi iz Srbije.

"Novak je inteligentan, upija kao spužva. On ima genijalni talenat za masu stvari, divno je stvorenje, sa puno kvaliteta, jedino mu je nedostatak što je iz male zemlje, pa ga zapadnjaci ne vole. Ali, rezultatima je svima začepio usta", rekao je Pilić i prisjetio se da se dešavalo kada je bio igrač da na velikim turnirima jedini on nema dan odmora, a o Noletu je još dodao:

"Novak je imao od djetinjstva visoke ciljeve. Nikada neću zaboraviti kada je moja supruga pitala tada trinaestogodišnjeg Novaka gdje ide prije teninga, a on joj je odgovorio: 'Da se zagrejem, neću da rizikujem karijeru'", rekao je Pilić.

I kada su mnogi kritikovali Noleta i sumnjali da se nakon povrede i rezultatske krize može vratiti u svjetski vrh, Pilić je vjerovao u njega. Vjeruje i da može da osvoji predstojeći Vimbldon, ali i da obori rekord Rodžera Federera.

"Žao mi je što ne igra turnir prije Vimbldona, ali mislim da su ga Pariz i Rim izmučili i da mu treba malo predaha. Može osvojiti Vimbldon, zašto da ne, osvojio ga je i prošle godine. On kada je u šestoj brzni, na svim terenima je najbolji igrač na svijetu, osim na zamlji, gdje je Nadal bolji. To se pokazalo milion puta. Ne znam koliko će godina igrati, i koliko će biti zdrav, ali može još mnogo. Da li će on ili Federer biti najbolji na svijetu ikada me ne interesira, ali bitno je da kada je u top formi može da diktira svakome svoj tenis. Da li će stići do Federerovog rekorda od 20 grend slem titula, to onaj gore zna, teško mi je to reći, ali postoji šansa. Meni je puno važnije da on bude najviše nedjelja broj 1 na svijetu (Đoković 256 sedmica, Federer 310)", rekao je Pilić.

Na pitanje da li će svijet priznati da je Đoković najbolji ako bude teniser sa najviše sedmica na vrhu, Pilić kaže da neki ni tada neće jer ih nervira što je neko iz male zemlje uspješan.

"Ja ga volim, on je moje gore list. Ali, ne morate ga voljeti, a trebalo bi da ga poštujete. Ja ne volim igrače koji ne pokazuju emocije. Federeru svaka čast, igra izvrsno, danas ima bolji bekhend nego prije pet godina, ali uvijek je namrgođen", kaže Pilić.

Često se postavlja pitanje kako će tenis izgledati kada se sa velike scene povuku Đoković, Federer i Rafael Nadal.

"Njima treba skinuti kapu, ali ja bih tu dodao i Endija Marija kao četvrtog top igrača. Stefanos Cicipas je kvalitetan, Aleksander Zverev, koji je dolazi često kod mene u akademiju, je dobar, Dominik Tim je tu, Nik Kirjos je veliki talenat, ali od njega neće biti ništa, ali i ovi što sam pomenuo nisu trenutno na nivou Novaka, Rafaela i Rodžera. Kao što kaže Đorđe Balašević, samo pravi momci se održe. Moraš imati dobru psihu, da si discipliniran. Ja se pola stoljeća svađam sa ljudima šta je talenat. Oni ne razumiju da ima 25.000 ljudi koji dobro udaraju lopticu i svi hoće da budu u top 100. Talenat ima 12 komponenata, 20 odsto ide na glavu, a tu su koordinacija, refleksi, brzina, disciplina, moral... i ako nedostaje dio ili dva, nisi u prvih 10, nego u prvih 400", kaže teniski stručnjak iz Splita.

Marin Čilić nakon osvajanja US opena 2014. nije napravio narepedak koji se od njega očekivao, bio je treći na svijetu, ali je pao na 15.

"Nema samopouzdanja, a malo problema je imao sa koljenom. Ponijelo ga je što je bio broj tri, a u tom trenutku je šest tenisera bilo povrijeđeno. Pola sata igra odlično, pola sata ne može da pogodi lopticu, izgubi meč koji bi trebalo da dobije... Nadam se da će u Kvinsu odigrati dobar turnir", rekao je Pilić, koji je Gorana Ivaniševića vratio u teniski život:

"Došao je kod mene, igrali smo tenis i ja sam pobijedio. Bio je nezadovoljan što je izguubio od čovjeka od 60 godina i rekao mi je da bi trebalo da ostavi reket. Te, 2000. godine je izgubio 19 puta u prvim kolima, ali nisam mu 'dao' da prestane da igra i sedam mjeseci kasnije je osvojio Vimbldon. Meni kao čovjeku od kojeg je on dosta naučio bilo je drago i bio sam ponosan. To je sport, treba mu zbog toga skinuti kapu."

Svakako kapu treba skinuti i Piliću, legendi "bijelog sporta" koji se približava 80. godini, ali ne pomišlja na penziju.

"Šta drugo da radim, radim ono što najbolje znam. Igram još uvijek pristojno, to me drži psihički i fizički", ističe Nikola Pilić dok kreće na još jedan trening, ovoga puta u Banjaluci.

Nikola Pilić je u Banjaluku stigao sa teniserkom Anom Pršo, koja će učestvovati na ovosedmičnom ITF juniorskom turniru TK Banjaluka, a trenirao je i sa Draženom Petrovićem, talentovanim bh. teniserom, koji je zahvalan na svakom savjetu koji dobije od Pilića.

"Dražen je talentiran, tehnički je dobar. Morate jako puno trenirati, dobiti nekoliko mečeva u nizu kako biste dobili samopouzdanje u svoje udarce i tada idete naprijed. Do tada morate da radite kao konj. Naredne tri godine mora da radi naporno, da ima dobar raspored turnira, što nije lako napraviti, ali najvažnije je da pobjedama stekne samopouzdanje. Ako mu Bog da zdravlja, Dražen će biti igrač, ne znam dokle će doći, ali biće igrač", rekao je Pilić.

Petrović, kojeg inače trenira Bojan Mičić, kaže da mu mnogo znači što ponekad ima priliku da radi sa Pilićem i da mu njegovi savjeti mnogo znače. Sada su trenirali u Banjaluci, na terenima Teniskog kluba Borac.

Osim rada, za uspjeh u tenisu je potreban i novac.

"Ako nemaš želje za radom i želju da budeš bolji, da pobjeđuješ, nema uspjeha. Konkurencija je ogromna, svi su nestrpljivi, a za sve treba vremena. Štih je počeo igrati u 21. godini, ja sam ga uzeo kada je bio 504. i doveo ga na drugo mjesto. Mnogo ljudi igra dobar tenis, ali oni uspješni moraju biti pametni, lukavi, da znaju kako odigrati poen i da imaju pravu psihu. Takođe, potrebno je i dosta novca. Na primjer, ako uzmemo igrača od 17 godina, za četiri godine mu treba najmanje 200.000 evra i to ako uzme trenera koji ne košta mnogo, a ima trenera koji godišnje koštaju 150.000 evra", kaže Pilić.