Ninković: Novak neće ući u Melburn ako se ne vakciniše

​Glavna tema u svijetu tenisa ovih dana je kakva će sve ograničenja postojati za održavanje Australijan opena.

Za sada sve ide ka tome da nevakcinisani neće moći da prisustvuju prvom Grend slemu u sezoni na kom bi Novak Đoković trebalo da brani titulu i juri istoriju.

Međutim, upravo Đoković nije vakcinisan i ne želi to da učini, a obavezan karantin od 14 dana ne bi bio dovoljan.

Ako tako ostane, po svemu sudeći, neće moći da igra u Melburnu, otkrio je fudbaler Miloš Ninković koji igra u Sidneju.

"Ovde u svakoj saveznoj državi važi drugačije pravilo, negde ne pomaže ni ako si vakcinisan. Ne znam kada će svemu doći kraj. Najveći problem je što je u svakoj saveznoj državi na snazi drugačija odluka. Tako u Sidneju važi jedno pravilo, u Melburnu drugo, u Pertu treće, u Brizbejnu četvrto... Na primer, u Melburnu je obavezna vakcinacija, u Sidneju još nije. Opšte ludilo i pitanje je kad će tome svemu doći kraj", izjavio je Ninković za "Kurir".

Da li je obavezna vakcinacija što se tiče sportista?

"Nisi obavezan da se vakcinišeš, ali ako se ne vakcinišeš ne možeš da igraš. Ne možeš da putuješ. U Melburnu svi profesionalni sportisti su obavezni da se vakcinišu, u Sidneju ta odluka nije definitivna. Opet, u Sidneju je definitivno da ako nisi vakcinisan ne možeš da putuješ, što automatski znači da ne možeš ni da igraš. Ima dosta igrača u fudbalskoj ligi, zatim u ragbiju, koji ne žele da se vakcinišu. Tako da videćemo, šta će se desiti u narednom periodu".

Šta to znači za Novaka Đokovića?

"Ako se bude igrao Australijan open u Melburnu?! Kako sada stvari stoje... Možda se nešto promeni za mesec dana, jer dosta političara ovde daju ostavke. Dvojica iz Sidneja su dali ostavke, kao i premijerka Novog Južnog Velsa... Dosta stvari se dešava, stvari se menjaju u danu. Ima mnogo tužbi na sve ove odluke, protv lok-dauna, zatvaranja ljudi... Imamo 800 slučajeva kovida na 8.000.000 ljudi u Novom Južnom Velsu. Od tih 800 slučajeva, 80 ljudi je u bolnici, a manji broj u kritičnom stanju. Kad to uporediš sa Srbijom to su male brojke da budeš u lok-daunu dva meseca. Ali, kako je, tako je. Tako to rade ovde. Nadam se da će se sve ovo brzo završiti".

Šta bi Novak trebalo da uradi, pa da mu dopuste da brani titulu u Melburnu?

"Ne verujem da će Novaku biti zabranjen ulazak u Australiju! On može da uđe i da bude u karantinu. Opet, biće mu zabranjen ulazak u Melburn, jer je njihov premijer rekao da svi profesonalni sportisti moraju da budu vakcinisani. To će biti problem. Ali, možda se to u međuvremenu promeni. Lično, trudim se da što manje gledam vesti i čitam novine, jer u poslednjih godinu ipo dana pričaju i pišu samo o virusu. Već mi je muka od svega toga. Eto, mi iz Sidneja kad počne liga, ako budemo išli u Melburn na utakmicu, moraćemo da budemo vakcinisani, i to sa dve doze. Ili nećemo moći da igramo", istakao je Miloš Ninković.

(B92)